Scontri tra studenti a Roma. Volano sedie e compare il gesto della “P38”

È un maggio caldissimo, oltre che meteorologicamente anche metaforicamente e sono ancora gli studenti ad alzare il livello dello scontro istituzionale. Alla Consulta provinciale di Roma è scoppiato il caos questa mattina, quando gli studenti di sinistra hanno occupato la plenaria della Consulta per protestare per la decisione presa dalla maggioranza, che è espressione del centrodestra, di cambiare il nome della commissione “Antifascismo e memoria storica” in “Memoria storica e democrazia”. È una plastica dimostrazione dell’incapacità di accettare anche in giovane età i meccanismi democratici, secondo i quali le decisioni vengono assunte dalla maggioranza eletta dagli aventi diritto al voto.

Questo atteggiamento svela la radice profonda di una concezione a senso unico delle istituzioni: l'idea che la legittimità a governare non derivi dal consenso e dai numeri, ma da una presunta superiorità morale che darebbe diritto di veto su tutto. Per questa sinistra, l'agibilità politica non coincide con la possibilità di fare opposizione nei modi consentiti, bensì con la pretesa di decidere anche quando si perde. La situazione in plenaria è degenerata, la Rete degli Studenti medi sostiene che “gli studenti di Azione studentesca hanno risposto aggredendo anche fisicamente i protestanti e lanciando sedie”, dall’altra il collettivo Osa di estrema sinistra sostiene di aver subito “un’aggressione neofascista contro i rappresentanti della consulta antifascisti e antifasciste che hanno protestato per il cambio nome della loro commissione, a cui è stata rimossa la parola ‘antifascismo’”, addossando pure le colpe all governo di Giorgia Meloni e al ministro Valditara.

Fin qui la versione degli studenti di sinistra, quelli che ancora una volta cercano di risolvere le questioni con le occupazioni forzose. Dall’altra parte c’è però la versione di Azione Studentesca, secondo la quale i rappresentanti di sinistra “avrebbero assunto comportamenti intimidatori e aggressivi, culminati nel lancio di una sedia nei confronti di una consigliere donna”. E ancora, scrivono, “durante gli episodi sarebbero stati inoltre intonati cori che invocavano la morte dei rappresentanti eletti dagli studenti e mostrati simboli riconducibili alla pistola P38, in un clima gravemente intimidatorio. La situazione sarebbe poi degenerata in tafferugli e momenti di scontro che hanno obbligato a sospendere temporaneamente la seduta”.

Ogni tanto, a destra e a sinistra, bisognerebbe essere obiettivi: le dita a forma di P38 e le minacce di morte gridate in faccia a dei coetanei non sono “ragazzate”, ma il sintomo pericoloso di un fanatismo ideologico che non tollera il dissenso e rivendica pure il gesto come simbolo identitario di parte, come si evince dai commenti presenti sotto il comunicato di Azione Studentesca.