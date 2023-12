Scontro tra un autobus di studenti e un'ambulanza a Urbino: 4 vittime

Articolo in aggiornamento

Tragico scontro in galleria a Urbino tra un'ambulanza e un pullman di ragazzi in gita. Nell'urto il mezzo di soccorso è andato a fuoco e l'intervento delle forze dell'ordine è ancora in corso per permettere di mettere tutto in sicurezza. Ci sarebbero anche delle vittime ma le informazioni sono al momento frammentarie.