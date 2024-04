Roma, autista perde il controllo: scontro tra bus. 18 feriti, neonata grave

Grave incidente a Roma, in via Cesare Castiglioni all'altezza di via Sebastiano Vinci, nello stazionamento Monte Mario a Nord della Capitale. Per il momento le autorità hanno riferito la presenza di 18 persone che sono rimaste ferite e, di queste, 4 sono in codice rosso. Tra i feriti più gravi c'è anche una neonata di appena due mesi. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro, che è al vaglio degli agenti di polizia che si trovano tutt'ora sul posto.

Tutte le persone ferite più gravemente si trovavano a bordo di un mezzo di Roma Tpl della linea 998, che opera per Atac nelle zone più periferiche della città. Per cause ancora da accertare, l'autista del mezzo 998 ha perso il controllo della vettura durante una frenata per far transitare un altro autobus, quello della linea 913 Atac. Il bilancio sarebbe potuto essere molto più grave, visto che l'incidente si è verificato all'uscita dei ragazzi dalle scuole. Oltre alle quattro condotte in codice rosso in ospedale, altre sette sono state trasferite nei pronto soccorso della Capitale in codice giallo per contusioni e traumi gravi. Mamma e figlia si trovavano probabilmente nei pressi del punto di impatto, nello spazio che sui mezzi pubblici è solitamente riservato ai passeggini e alle persone che utilizzano la sedia a rotelle. Da come si vede nelle immagini, sarebbe proprio quella la zona in cui il mezzo Roma Tpl ha colpito quello Atac. L'urto è stato piuttosto violento, come testimoniano i danni su entrambe le vetture.

Tutti loro sono stati trasportati al Cristo Re, al San Filippo Neri, all'Aurelia Hospital e al Gemelli. I feriti che preoccupano maggiormente, oltre alla bimba, sono sua mamma di 31 anni, che con la figlia è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Gemelli, una 49enne portata al Cristo Re e una 52enne al san Filippo Neri.

Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale per essere sottoposti aie non avrebbero subito gravi conseguenze dallo schianto.