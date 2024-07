Lo svio e il boato: incidente ferroviario a Parma. Danni, feriti e circolazione bloccata

Michele Guerra su Facebook

Incidente ferroviario a Parma, dove un treno merci ha sviato in città, sul tratto che costeggia via Toscana, mentre passava un treno passeggeri. In base alle prime informazioni, oltre a diversi danni al treno merci e alle infrastrutture circostanti, ci sarebbero feriti. L'incidente è avvenuto attorno alle 16 sulla linea convenzionale, ora bloccata in entrambe le direzioni per permettere gli interventi. Stando alle ricostruzioni preliminari, pare che idue carri del treno merci abbiano sviato, sollevando le pietre della massicciata, e che ci sia stato fortissimo boato. Il treno passeggeri che arrivava è riuscito a raggiungere la stazione di Parma, dove si è fermato.

I feriti sarebbero al momento sei e uno è il macchina del vagone merci. Altre due persone ad aver riportato contusioni sono due ragazze che in quel momento si trovavano a passare in via Toscana e sono state colpite dai sassi della massicciata. Colpita anche una famiglia che in quel momento transitava in auto. Fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione, anche se si è reso necessario intervenire con i mezzi di soccorso. Gran parte del carico del treno merci si è riversato sulla carreggiata e i danni causati sono stati ingenti.

Si registrano pali divelti e almeno 30 auto colpite dai sassi scagliati come proiettili. " Tragedia sfiorata, qui sembra ci sia stato un conflitto bellico. Ingentissimi i danni materiali. Un’auto con una famiglia a bordo con una bambina piccola è stata colpita da un sasso. I tre feriti hanno contusioni di lieve entità ", ha dichiarato il sindaco di Parma, Michele Guerra. La linea resterà sospesa a tempo indefinito, fino al completo ripristino delle infrastrutture divelte. Le autorità sono sul posto e stanno conducendo i rilievi preliminari per capire quale possa essere stata la dinamica e se ci sia stato un errore umano o se la responsabilità sia da imputare a un problema tecnico o meccanico.

Il treno merci in quel momento stava uscendo dalla stazione di Parma per dirigersi in direzione di Bologna mentre quello passeggeri stava entrando dello scalo ferroviario emiliano. La velocità dei due convogli non era fortunatamente elevata e questo ha permesso di evitare danni più importanti.