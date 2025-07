"La scorta decide, io ero al telefono". Urso risponde al video denuncia di Luca Zingaretti

Ieri l’attore Luca Zingaretti denunciava che “la moglie di un politico italiano” era stata fatta passare davanti a tutta la fila di passeggeri in attesa di imbarcarsi all’aeroporto Fiumicino di Roma. Oggi, dopo ventiquattro ore di attesa, arriva la replica del diretto interessato. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso risponde al video dell’attore e risponde punto per punto alle accuse.

La moglie di cui parlava Zingaretti, infatti, come si è scoperto dopo, era Olga Sokhnenko, consorte di Urso. “Ho accompagnato mio figlio di sette anni e mia moglie in aeroporto prima di andare al ministero. È compito della scorta la valutazione delle condizioni di sicurezza. Mi rammarico se questo possa aver recato disagio ad altri. Non è nel mio stile, come sa chi mi conosce”, dice il ministro in un’intervista a Repubblica.

Urso sottolinea di non aver notato “modi poco gentili” da parte della sua scorta in aeroporto, perché – pur essendo vicino alla moglie mentre si dirigeva all’imbarco – “ho trascorso tutto il tempo al telefono” per preparare “un incontro importante”, un tavolo per l’accordo di programma sull’ex Ilva di Taranto. La domanda di Zingaretti rimane aperta: è un comportamento lecito? Secondo Urso la risposta è affermativa: “È la scorta a valutare le condizioni, io ero accanto a mia moglie anche se al telefono. Per l’esattezza portavo la sua valigia”, dice Urso.

Intanto il video di Luca Zingaretti, storico volto del Commissario

Montalbano e fratello dell’eurodeputato Pd Nicola Zingaretti, ha scatenato forti polemiche sui social ed è già diventato virale sul web. Così virale da costringere il ministro da replicare alle accuse velate dell’attore romano.