Scuola, quando torneranno sui banchi gli studenti italiani: il calendario

Tra qualche giorno per gli studenti italiani si concluderà l'anno scolastico 2023/2024, ad eccezione, ovviamente, di coloro i quali saranno impegnati negli esami di maturità che partiranno per tutti il prossimo mercoledì 19 giugno alle ore 8.30.

L'inizio delle lezioni

Indicativamente l'ultima campanella suonerà al massimo lunedì 10 giugno, anche se bisogna considerare il fatto che alcuni istituti scolastici non potranno rispettare il calendario regionale per via delle elezioni europee e amministrative in programma sabato 8 e domenica 9. Le scuole sede di seggi elettorali saranno giocoforza costrette ad anticipare l'ultimo giorno di lezione, per cui gli studenti avranno la possibilità di salutare anticipatamente l'anno scolastico. Nel frattempo le Regioni hanno già varato il calendario di ripresa delle lezioni: si tornerà in aula a settembre, ma la data varia come sempre da zona a zona.

I primi a tornare sui banchi saranno gli studenti del Trentino Alto-Adige, attesi per lunedì 9 settembre. Mercoledì 11 settembre riapriranno i battenti gli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia, delle Marche, del Piemonte, della Valle D'Aosta e del Veneto. Il giorno successivo, giovedì 12 settembre, la campanella suonerà per la prima volta nelle scuole di Campania, Lombardia, Molise, Sardegna e Siclia. Gli ultimi a rientrare, invece, saranno gli studenti di Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana: per loro il nuovo anno scolastico inizierà invece lunedì 16 settembre.

Festivi e vacanze

A parte le domeniche, i giorni festivi previsti per l'anno sscolastico 2024/2025 saranno i seguenti: 1° novembre 2024, 8 dicembre, 25 dicembre (Natale), 26 dicembre (Santo Stefano), 1° gennaio 2025 (Capodanno), 6 gennaio (Epifania), 20 aprile (Pasqua) 21 aprile (Lunedì dell'Angelo), 25 aprile (Festa della Liberazione), 1° maggio (Festa del Lavoro), 2 giugno (Festa della Repubblica) e infine la Festa del Patrono (nel caso in cui essa ricada in un giorno di lezione).

Sono previsti giorni di sospensione delle lezioni per sabato 2 novembre 2024 (ponte di Ognissanti), da lunedì 23 dicembre 2024 a sabato 4 gennaio 2025 (vacanze di Natale) compresa la domenica e il 6 gennaio di

Epifania, dal 3 al 5 marzo 2025 per Carnevale, dal 17 aprile al 21 aprile 2025 per Pasqua, sabato 26 aprile 2025 per il ponte della Liberazione e infine venerdì 2 maggio e sabato 3 maggio 2025 per il ponte del 1° maggio.