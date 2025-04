Rivoluzione a scuola: così cambiano i compiti a casa e le verifiche in classe

Ascolta ora 00:00 00:00

Una maggior programmazione dei compiti da fare a casa e delle verifiche in classe per aiutare non soltanto gli studenti nel loro corso di studi ma anche gli stessi insegnanti per una maggior coordinazione: va in questa direzione la nuova circolare del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sulle nuove linee guida per la scuola dove si chiede che non vengano date troppe verifiche nello stesso giorno o i compiti inseriti all'ultimo minuto dai docenti nel registro elettronico.

La circolare del ministero

Il ministro Valditara invita spiega come sia " importante che la programmazione delle verifiche da svolgere in classe, così come l'assegnazione di compiti e attività di studio da svolgere a casa, siano accuratamente pianificate da ciascun insegnante, anche avendo cura di valutare quanto eventualmente già definito dagli altri docenti del team o del consiglio di classe, nonché evitando che siano consegnati sul registro elettronico in serata per l'indomani ". Con la nuova circolare il ministro chiede che i compiti siano scritti, oltre che sul registro elettronico, anche sul diario personale o agenda degli studenti, " soprattutto nel primo ciclo di istruzione ma non solo ". In questo modo si " potrà consentire una crescente autonomia da parte degli alunni nella gestione dei propri impegni scolastici rendendo la consegna delle attività da svolgere a casa parte integrante della lezione stessa ".

"Distribuzione equilibrata delle verifiche"

Nella circolare, il ministro Valditara sottolinea che un efficace coordinamento tra tutti i docenti della scuola potrà evitare " il rischio di concentrare le attività di verifica in classe e quelle personali di studio pomeridiano in un'unica giornata. In questo modo, si può garantire una più equilibrata distribuzione delle verifiche durante la settimana, evitando che i carichi di lavoro per gli studenti siano troppo condensati e gravosi, nonché assicurare una migliore organizzazione del tempo da dedicare allo svolgimento dei compiti pomeridiani, soprattutto in concomitanza con giornate festive ".

È certamente una buona notizia per tutti, studenti in primis, i quali non saranno gravati eccessivamente quando ci sono i giorni festivi con una sorta di "mano morbida" da parte dei professori, " Questa circolare ha lo scopo di rafforzare sempre di più la positiva collaborazione fra famiglia e scuola, una collaborazione che a me sta particolarmente a cuore ", ha commentato Valditara.

Il plauso della politica

Bene ha fatto il ministro Valditara ad intervenire con una circolare alle scuole per invitare a un maggiore coordinamento ed evitare che vengano assegnati troppi compiti a casa nello stesso giorno, con particolare attenzione al primo ciclo di istruzione. In questo modo si dimostra anche di voler rafforzare sempre di più l’alleanza scuola-famiglia, essenziale per innalzare la qualità della scuola stessa ”, ha dichiarato la sottosegretaria all'Istruzione e al merito, Paola Frassinetti.

Il plauso è arrivato anche dalla Lega: il senatore Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione a Palazzo Madama, ha spiegato che questa circolare rappresenta " un importante passo avanti per il nostro sistema educativo. Ringrazio il ministro per un’iniziativa che consente di organizzare in maniera più razionale e proficua il lavoro degli studenti, per una gestione più equilibrata delle attività scolastiche, con verifiche in classe distribuite in modo pianificato e compiti pomeridiani assegnati con un preavviso adeguato. I ragazzi potranno vivere il loro studio con più serenità e verrà favorita la collaborazione tra docenti e famiglie ".

Dello stesso parere anche il deputato leghista, Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione, il quale ha spiegato che il già ottimo lavoro del ministro Valditara prosegue con questa circolare " nella quale si raccomanda ai docenti di pianificare con cura verifiche in classe e compiti a casa, coordinandosi con il consiglio di classe per evitare concentrazioni eccessive in un’unica giornata.

Si suggerisce di distribuire equamente le attività durante la settimana, di non assegnare compiti la sera per il giorno successivo tramite registro elettronico e di annotare i compiti anche sul diario degli studenti, soprattutto nel primo ciclo, per favorire autonomia e serenità. Per la Lega bisogna consolidare ulteriormente la proficua sinergia tra scuola e famiglie, un aspetto di fondamentale importanza”.