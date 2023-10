"L'esercito sionista...". L'ex brigatista filo palestinese attacca ancora Israele

Francesco Giordano, ex terrorista rosso condannato per l'omicidio del giornalista Walter Tobagi avvenuto nel 1980, era nel corteo pro-Palestina di Milano dello scorso sabato. Per lungo tempo è stato un punto di riferimento dell'estrema sinistra del nostro Paese, soprattutto durante gli Anni di piombo. Ha portato uno striscione con su scritto " non finanziare l'apartheid israeliana " e oggi, raggiunto dall'agenzia Adnkronos, ha riferito di essere vittima di una campagna ai suoi danni da parte della stampa, a suo dire per la " meravigliosa manifestazione ". Rivendica il senso della manifestazione, ossia contro Israele per chiedere di fermare gli attacchi si Gaza. Si definisce un "comunista" che è " a favore del diritto dei palestinesi a vivere in pace, di avere un futuro ".

Nel corso dell'intervista gli è stato chiesto di condannare la strage compiuta da Hamas lo scorso 7 ottobre in Israele, un vero attentato terroristico che ha portato alla morte di centinaia di civili, tra i quali molti bambini e giovanissimi. Ma l'ex terrorista non ha preso una posizione netta. " Lei mi chiede se vanno prese le distanze dagli eccidi compiuti da Hamas. La mia risposta è che io sono contrario a tutti gli eccidi, non solo alcuni. Tra sabato 7 ottobre e l'8 ottobre, quindi in 24 ore, sono stati assassinati ben 24 giovani palestinesi e non ho letto da nessuna parte di pianti o indignazione contro l'esercito sionista ", ha dichiarato Giordano.