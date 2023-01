Continua a far discutere la decisione del Comune di Lodi di servire esclusivamente carne halal nelle scuole del territorio. Una scelta fatta in via totalmente arbitraria dall'amministrazione, senza prima consultare o, quanto meno, informare le famiglie degli studenti. Una scelta che, come si lamenta da più parti, per assecondare una minoranza discrimina tutti gli altri studenti non di fede musulmana.

Il caso è stato sollevato a metà dicembre ma nonostante siano state fatte richieste di spiegazioni al Comune prima di Natale, a ora sono arrivate poche giustificazioni, nemmeno troppo convincenti, da parte della giunta a guida Pd. Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, ha annunciato che presenterà una " interrogazione parlamentare al ministro di Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste e al ministro di Istruzione e Merito per accertare se a Lodi sia stata effettivamente utilizzata carne halal nei menù rivolti a tutti i bambini, se si tratti di un caso isolato e in che modo il governo intenda garantire la libertà di scelta delle famiglie ".

Le spiegazioni fornite dal vicesindaco di Lodi, Laura Tagliaferri, riportate dal quotidiano Il Giorno, non chiariscono il motivo per il quale la scuola abbia scelto questa strada. " Se il fornitore ha carne macellata tutta così, non è una decisione nostra. Avevamo chiesto di introdurre, senza aggravi di costi, la carne halal per musulmani ", ha spiegato Tagliaferri, che poi ha aggiunto: " La legge italiana, e ciò che c’è da fare negli allevamenti, non riguardano aspetti che dobbiamo seguire noi. Ma siamo disponibili al dialogo ". Il vicesindaco ha concluso: " La comunità islamica ha chiesto di introdurre la carne halal. Non è stato introdotto nulla, ma è stata rassicurata la comunità islamica sul rispetto delle indicazioni ".

Davanti alle parole del vicesindaco di Lodi, però, alcune domande sorgono spontanee. La carne halal, per essere considerata tale, dev'essere preparata esclusivamente da macellai musulmani praticanti. Quindi, se davvero nelle mense scolastiche arriva carne halal, il macellaio è di fede islamica. In quel caso, la scuola avrebbe scelto di proposito un macellaio musulmano come fornitore per avere carne halal? Se così fosse, avrebbe automaticamente soppresso il diritto di scelta delle famiglie, perché un macellaio musulmano non prepara altra carne che quella. Quindi, per assecondare una minoranza, è stato appositamente sostituito il fornitore?