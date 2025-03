Sea, Malpensa e Linate "volano": utile 170 milioni e record di passeggeri

Traffico record per gli aeroporti di Malpensa e Linate nel 2024 che, con il 12% in più, ha superato i livelli del 2019, ultimo esercizio non penalizzato dagli effetti della pandemia, servendo 39,3 milioni di passeggeri. In crescita di 15,2 milioni di euro rispetto al 2023 anche l’Ebitda per un valore 56,6 milioni di euro al netto delle poste non ricorrenti registrate nel 2023. L’Ebit è pari a 243,3 milioni di euro contro i 206,2 milioni precedenti mentre l’utile netto del Gruppo Sea si è attestato a 170,6 milioni (+9,2%) e gli investimenti realizzati nel 2024 ammontano a 107,4 milioni. È questo lo scenario che emerge dall’approvazione da parte del consiglio di amministrazione di Società per Azioni Esercizi Aeroportuali del progetto di bilancio di Sea, dei risultati consolidati del Gruppo Sea e della rendicontazione consolidata di sostenibilità dell’esercizio 2024.

Per quanto riguarda il traffico, la crescita crescita dell’aviazione commerciale è stata generata per il 74% dall’incremento dei movimenti e per il resto da migliori performance in termini di posti disponibili a movimento e riempimento degli aeromobili. Così gli scali di Malpensa e Linate hanno gestito rispettivamente 28,7 milioni di passeggeri (+11% rispetto al 2023) e 10,6 milioni di passeggeri (+13%). L’aviazione generale, con gli scali di Linate Prime e Malpensa Prime, ha gestito complessivamente 34,4 mila movimenti nel 2024 (+1%). Anche la merce trasportata, sia su voli all-cargo sia nella stiva di voli passeggeri è stata 728 mila tonnellate (+9%).

Nell’esercizio 2024, i ricavi della gestione - 823,1 milioni di euro - hanno evidenziato un aumento del 7,9% rispetto all’esercizio precedente che comprendeva l’impatto positivo della sentenza relativa ai diritti aeroportuali per 50,6 milioni di euro (39,1 milioni tra le poste sopra Ebitda e 11,5 milioni tra i proventi finanziari). I ricavi del 2024 risultano in crescita di +99,2 milioni rispetto al 2023.

I ricavi da Aviazione commerciale passeggeri, che includono i servizi aviation e non aviation forniti a compagnie aeree e passeggeri a Linate e Malpensa, sono stati pari a 693,7 milioni di euro con un incremento di 87,2 milioni di euro (+14,4%, al netto delle poste non ricorrenti registrate nel 2023), dovuto in prevalenza alla crescita del traffico gestito. La componente non aviation, che comprende le attività retail e la gestione di parcheggi e sale Vip, ha evidenziato nel 2024 una crescita dovuta, oltre che al traffico, a una maggiore propensione all’acquisto dei passeggeri e a un incremento nell’utilizzo di servizi premium.

I ricavi da Aviazione commerciale cargo, che includono i servizi aviation e non aviation forniti agli operatori cargo (in prevalenza presso la Cargo City di Malpensa), sono stati di 55 milioni di euro (+7,4%). I ricavi da Aviazione Generale, che comprendono tutta la gamma di servizi connessi al traffico business presso il piazzale ovest dell’aeroporto di Linate e presso l’aeroporto di Malpensa, sono stati pari a 23,3 milioni di euro nel 2024 (+6,8%). I ricavi da altri business, che includono principalmente quelli derivanti dalla fornitura di servizi operativi, Ict e amministrativi ad alcuni clienti aeroportuali e la gestione dei parcheggi presso altri scali, sono stati pari a 47 milioni di euro (+5,9%).

L’indebitamento finanziario netto è di 254,4 milioni di euro, in diminuzione di 30,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2023, il cui saldo risultava pari a 285,1 milioni (indebitamento finanziario netto senza le attività discontinuate esposto secondo il principio IFRS 5). La dinamica favorevole del cash-flow operativo ha permesso di finanziare totalmente gli investimenti, il servizio del debito e il pagamento dei dividendi. La capogruppo Sea ha chiuso l’esercizio 2024 con ricavi di gestione a 814,4 milioni di euro (754,9 milioni nel 2023) mentre l’Ebitda è pari a 339,4 milioni(322,9 milioni nel 2023) e il risultato netto della Società registra un utile di 163,9 milioni.

I primi mesi del 2025 sono stati caratterizzati da un ulteriore sviluppo positivo del traffico passeggeri sia a Linate sia a Malpensa - sottolinea in una nota Sea -. In particolare, la progressione dei volumi a Linate è dovuta ad un incremento dei movimenti operati accompagnato da un load factor superiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A partire dalla Iata Summer Season 2025 easyJet opererà in qualità di remedy taker altri 30 slot giornalieri ceduti da ITA Airways, misura richiesta dalla Commissione europea per ridurre la concentrazione di mercato su alcune rotte a seguito dell’acquisizione del vettore italiano da parte del Gruppo Lufthansa.

Anche l’aeroporto di Malpensa ha registrato, nella prima parte del 2025, uno sviluppo positivo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sia in termini di movimenti operati sia in termini di performance operative dei vettori .

Le principali novità tra le destinazioni di lungo raggio riguardano l’avvio, nel mese di maggio, delle già annunciate connessioni con Boston e Philadelphia, offerte rispettivamente da, e l’attivazione, dal 1° luglio 2025, del collegamento tra l’aeroporto di Malpensa e Hanoi, operato dacon frequenza trisettimanale, il primo collegamento diretto tra Italia e Vietnam. Per questo, sulla base della dinamica del traffico aereo dei primi mesi dell’anno “si attendono risultati dell’esercizio 2025 almeno in linea con l’esercizio 2024”.