"Sembravano i dirottatori dell'11/9". Parla l'americano accoltellato sul treno a Milano

Un'aggressione spietata, con coltello, per perpetrare un furto. È quanto ha subito un turista americano di 29 anni di origini italiane in vacanza nel nostro Paese per portare un saluto ai suoi parenti. Due nordafricani l'hanno colpito alla gola, l'immagine che lo riprende seduto all'esterno del treno in un bagno di sangue è impressionante e costringe a una ulteriore riflessione sulla sicurezza del nostro Paese. L'uomo, che si chiama Patrick Pellegrino, è stato intervistato telefonicamente dal New York Post durante la sua degenza ospedaliera italiana, in una struttura di eccellenza alle porte di Milano.

" Con queste leggi sull'immigrazione molto permissive, questi immigrati arrivano in questi Paesi e seminano il caos, cercando di assassinare persone. È un parco giochi per il terrore, per la violenza ", ha dichiarato Pellegrino, ancora sotto choc per quanto subito. " È fottutamente pazzesco, so che l'America ha un grosso problema di immigrazione, ma qui è peggio ", ha proseguito. Pellegrino ha ripercorso quei momenti, ricordando che quando le porte del treno si sono aperte, i suoi aggressori, sulla ventina, parlavano arabo e si sono precipitati verso di lui, pugnalandolo al collo e sfiorandogli la vena giugulare. " Sembravano i dirottatori dell'11 settembre. Ricordo di aver guardato il pavimento del treno e di aver notato solo la lama del coltello e la quantità di sangue più spaventosa che abbia mai visto ", ha aggiunto. Pellegrino è stato derubato di quanto aveva con sé ma, soprattutto, ha dichiarato che prima di scappare i due nordafricani gli hanno strappato la collanina d'oro con il crocefisso. Lui è riuscito a trascinarsi all'esterno del treno dove un 16enne ha chiamato il 112 e ha atteso l'arrivo dell'ambulanza.

Ha prenotato un volo di rientro negli Stati Uniti per il prossimo 24 luglio, quando le sue condizioni si saranno stabilizzate. È stato operato d'urgenza per chiudere la grave ferita e gli sono stati messi 9 punti di sutura. Le sue condizioni sono attualmente in ripresa e non dovrebbe avere conseguenze a lungo termine, a parte lo choc per un'aggressione del genere. I due nordafricani sono stati arrestati dagli agenti.

Pellegrino ha riferito al New York Post che gli investigatori gli hanno detto che prima di attaccare lui, gli aggressori avevano colpito un anziano alla testa