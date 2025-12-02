Sempio davanti alla casa dei Poggi, spuntano le foto inedite dell'agosto 2007: cosa rivelano

Inedite per diciott'anni, sono state pubblicate sul canale Bugalalla Crime della youtuber Francesca Bugamelli, le foto che documentano il momento in cui Andrea Sempio, oggi indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si presenta per due volte sulla scena dove i carabinieri, il pm e i parenti della vittima stavano convergendo quel fatidico 13 agosto 2007.

La prima foto, scattata alle 15.53, ritrae Sempio al volante dell'auto di famiglia. L’ultimo scatto è delle 16.13: in primo piano, di spalle, c’è la madre della vittima, Maria Rita Poggi, mentre all’incrocio tra via Pascoli e via Pavia due vigili tendono il nastro bianco e rosso. A pochi passi da loro compaiono Andrea Sempio e suo padre.

Alle 15.54 negli scatti sono presenti anche le gemelle Stefania e Paola Cappa, quest'ultima con una stampella. Tra le immagini figurano pure tre primi piani di Maria Rosa Poggi, madre delle gemelle.

Documenti che i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e la Procura di Pavia hanno deciso di acquisire in originale, convocando la fotografa dilettante che, passando per Garlasco, scattò quelle immagini.

Le dichiarazioni di Sempio e del padre

Durante le precedenti indagini, Sempio disse che "nel transitare per via Pavia, giunti all'altezza di via Pascoli, notavo la presenza di un'ambulanza e delle persone. Ho pensato che forse era accaduto qualcosa". Lui e il padre non si fermarono.

"Verso le successive ore 16,00, se ben ricordo – aggiungeva – nell'intento di fare un giro, per pura curiosità sono ritransitato per via Pavia. All’altezza di via Pascoli ho trovato varie auto dei Carabinieri, mezzi di soccorso e molte persone. Mi sono fermato e, sceso dall'auto, ho cercato di recuperare qualche notizia. Una giornalista mi informò che era stata trovata morta una ragazza".

Sempio spiegò inoltre di non aver subito collegato la notizia a Chiara Poggi, fino a quando alcune persone presenti non fecero il nome della giovane. "Sono ritornato a casa e ho avvisato mio padre. Poi siamo tornati insieme sul luogo del delitto, dove abbiamo avuto la certezza che si trattava di Chiara Poggi".

Il padre, Giuseppe Sempio, confermò nel 2017: "Siamo passati davanti a via Pascoli e abbiamo visto forse un’ambulanza o una macchina dei carabinieri, ma siamo andati a casa. Poi mio figlio è tornato dicendomi che aveva saputo cosa era successo. Siamo quindi usciti di nuovo insieme per raccogliere informazioni".

"Queste foto, valutando anche i metadati – commenta l’avvocato Angela Taccia, legale di Andrea Sempio – confermano quello che Sempio ha sempre sostenuto. È un elemento in più che va a favore della veridicità del suo racconto".