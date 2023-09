Migranti, Meloni e von der Leyen oggi a Lampedusa | Segui la diretta

Giorgia Meloni è arrivata a Lampedusa con Ursula von der Leyen. Con loro anche Matteo Piantedosi. Il convoglio con le loro vetture è stato bloccato da un gruppo di manifestanti che da giorni protestano contro i numeri enormi di migranti che arrivano quotidianamente sull'isola. I lampedusani hanno minacciato di non spostarsi fino a quando non avrebbero parlato con le autorità per esporre il loro malessere e il presidente del Consiglio ha deciso di scendere dall'auto per avere un colloquio con loro. Hanno mostrato disponibilità anche il presidente della Commissione europea e il ministro dell'Interno.

" Come sempre io ci metto la faccia ", ha detto Meloni parlando con i manifestanti, oltre 1000, che le hanno esposto il loro disappunto e le loro preoccupazioni. " Ce la stiamo mettendo tutta ", ha proseguito il premier, che poi ha aggiunto: " Mandatemi una lettera in cui scrivete le problematiche dell'isola ". La delegazione comprende il dramma dell'isola: " Stiamo lavorando per voi, anche le istituzioni europee sono oggi qui per voi ". Quindi, ci ha tenuto a specificare: " Spero vi abbiano detto che poche settimane fa abbiamo fatto uno stanziamento di 50 milioni per l'isola, anche questo può fare la differenza ". I lampedusani dopo il colloquio con la delegazione ha ringraziato e ha tolto il blocco stradale, lasciando che il convoglio raggiungesse l'hotspot. " Brava Giorgia, brava ", hanno urlato tanti lampedusani cercando di farsi largo per avvicinarsi al premier quando è scesa dall'auto.

Dopo la visita nel centro di primissima accoglienza di Lampedusa, la delegazione si è recata al molo Favaloro, considerato come il "cimitero" dei barchini, una distesa di carrette del mare che inficiano l'attività di pesca degli isolani con inquinamento e problemi ecologici, oltre che con un vero e proprio blocco per le imbarcazioni locali. Qui si sono soffermate diversi minuti, hanno osservato, fatto domande e ascoltato. Hanno anche raccolto l'appello di un pescatore locale, che lamentava le difficoltà degli operatori del settore: " È 20 anni che c'è questa situazione ". Il pescatore, dopo il colloquio con la delegazione, ha aggiunto: " Ci ha detto che ci farà lavorare ".