Serpente sul Frecciarossa diretto a Milano

Si sono vissuti momenti di tensione questa mattina, giovedì 6 marzo 2025, su un Frecciarossa partito da Lecce e diretto a Milano. È, infatti, stato scoperto un serpente, risultato poi innocuo, in un vagone del treno. L’animale è stato intercettato all’altezza della stazione centrale di Ancona. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri Forestali e del servizio Cites, allertati dagli agenti della Polfer dorica.

Tensione e grande stupore tra i tanti passeggeri della carrozza 10 che sono stati prontamente spostati nelle altre carrozze. L’animale in questione, per fortuna, non è un rettile selvatico salito sul vagone durante il viaggio ma è una specie esotica innocua, nel dettaglio un "serpente del grano". La bestiola è stata ripresa da un passeggero che, senza paura, ha girato un video di pochi secondi divenuto in poco tempo virale: nelle immagini si vede l’animale muoversi sotto i sedili.

Resta da capire come l’animale sia arrivato sul convoglio. Si ipotizza che sia uscito dal bagaglio di un passeggero. Ma al momento su questo fronte non ci sono certezze.

Alla stazione centrale di Ancona i militari dell’Arma sono arrivati con tutta l’attrezzatura necessaria per catturare in sicurezza il serpente. Obiettivo fallito perché, nel frattempo, il rettile si era infilato in una bocchetta di areazione che i tecnici delle Ferrovie non sono riusciti ad aprire. Un nascondiglio per così dire sicuro.

Nonostante l’intruso, il convoglio aveva necessità di ripartire verso il capoluogo lombardo.

Per questodiretti a Milano. Il Frecciarossa con a bordo il serpente è ripartito, vuoto, verso la città lombarda. Qui sarà smontato con accuratezza da tecnici per recuperare l’animale.