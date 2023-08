Padova, a 223 Km/h in autostrada: la corsa choc sulla Mini Cooper

Giornate di esodo e di controlli stradali per gli italiani. Sono tanti quelli che in occasione delle ferie agostane si sono messi in viaggio per raggiungere le località turistiche, che sia per un giorno o per una vacanza. E c'è stato anche chi ha cercato di ovviare al problema del traffico e dei rallentamenti sfruttando un pezzo di autostrada sgombro per sfrecciare a oltre 220 Km/h, incorrendo nelle ovvie sanzioni previste dal nuovo codice della strada.

Il protagonista è un automobilista che ha deciso di portare la sua Mini Cooper a toccare i 223 Km/h sull'autostrada A4 nella zona di Limenella, nel padovano, in direzione di Milano. A lui, come da protocollo, la Polizia stradale di Padova ha sospeso la patente, oltre a disporre il fermo della vettura. La rilevazione e il conseguente intervento si sono resi possibili nell'ambito dei controlli per l'operazione "Roadpol velocità", che ha visto impegnate la scorsa settimana le Polizie europee contro la guida in eccesso di velocità. Gli operatori della sola sezione padovana della Polstrada hanno svolto 17 posti di controllo, controllando circa 300 veicoli. Di questi, ben 100 sono stati trovati oltre i limiti di velocità. In totale sono stati 279 i punti patente decurtati e due quelle sospese.

Situazione simile sull'autostrada A24 che collega Roma a Teramo. All'altezza de L'Aquila, un uomo è stato sorpreso a guidare la sua vettura a 208 Km/h. All'uomo, spiega la polizia, in conseguenza della " pericolosissima condotta di guida verrà sospesa la patente da 6 a 12 mesi, saranno detratti 10 punti al titolo di guida e sarà elevata una sanzione amministrativa che va da 845 a 3.382 euro ".

Nota di colore, invece, lungo la A2. Questa mattina il traffico sull'autostrada Mediterranea è stato bloccato al km 14,500 tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte, in provincia di Salerno, in direzione di Fisciano a causa di una mucca vagante. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Comprensibili i disagi per la viabilità, visto che questo è uno dei tratti maggiormente interessati dal traffico nell'area meridionale nel Paese. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e l'animale è stato portato in sicurezza senza problemi.