Si nasconde e stupra una donna che fa jogging: "Stava per essere espulso"

Nuovo orrore contro una donna, stavolta in provincia di Cesena, a San Mauro Pascoli, dove una cinquantenne, in pieno giorno, si stava allenando sulla pista ciclo-pedonale di periferia che costeggia il fiume Rio Salto. La donna stava correndo, come sua abitudine, quando un gambiano di 26 anni irregolare che precedentemente si era nascosto dietro un albero ha fatto scattare l'agguato. È stata questione di pochi attimi: lui è riuscito a immobilizzarla, trascinarla in un posto più appartato e stuprarla nonostante lei abbia tentato con tutte le sue forze di difendersi, ferendolo anche a una mano.

La donna è stata lasciata per terra dal suo aggressore ferita, terrorizzata e in stato di choc ma, nonostante questo, è stata lei a chiamare i carabinieri per chiedere aiuto ed è stata sempre lei a fornire ai militari le informazioni necessarie per la cattura. È riuscita a riferire a medici e carabinieri informazioni e dettagli fondamentali che sono stati utili per il rapido ritrovamento dello straniero. Per la sua ricerca si è alzato in volo anche l'elicottero e sono state messe in campo numerose pattuglie di forze dell'ordine per non lasciare che rimanesse un minuto di più impunito. La donna è stata accompagnata dagli uomini dell'Arma all'ospedale Bufalini di Cesena dove è stata medicata con diversi giorni di prognosi e dove è stato attivato il codice rosso.

Mentre lei si trovava ricoverata per gli accertamenti di rito, il gambiano è stato individuato dai carabinieri a circa un km di distanza da dove aveva perpetrato la barbara violenza, in un capanno in mezzo alla campagna, ed è stato arrestato per violenza sessuale e lesioni personali. Una volta condotto in caserma per le procedure burocratiche del caso ed è emerso che era già stato precedentemente denunciato da una donna, che ai carabinieri aveva raccontato di essere stata palpeggiata. Come ha spiegato la senatrice di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, sull'uomo pendeva un decreto di espulsione: " Il provvedimento avrebbe dovuto essere eseguito nei prossimi giorni ".

C'è tanta rabbia per quanto accaduto, perché la percezione è che nessuna donna sia ormai al sicuro, nemmeno durante il giorno. " Persone entrate irregolarmente, con precedenti, che hanno già dimostrato di rappresentare un pericolo non possono rimanere sul nostro territorio nazionale, devono essere rimpatriate senza ritardo. Ogni giorno di permanenza in più sul nostro territorio, determinato dalle più disparate ragioni in nome di una fantasiosa idea di integrazione che nei fatti non esiste e che persone come queste di certo non cercano, può trasformarsi in un rischio concreto ", ha aggiunto la senatrice.

L'auspicio è che questo delinquente paghi le conseguenze del crimine commesso, perché a San Mauro Pascoli non c’è spazio per questi soggetti

", ha dichiarato il sindaco