Foggia, paura al luna park. Si strappano i cavi di una giostra: 12 feriti

Grave incidente al luna park della festa patronale della Madonna del Soccorso a San Severo, in provincia di Foggia. Secondo una prima ricostruzione sarebbero caduti alcuni cavi di una giostra che avrebbero fatto cadere alcune delle persone presenti. Si parla di almeno 12 feriti, di cui 4 in gravi condizioni. Alcuni hanno riportato ferite serie oppure fratture. Nessuno è in pericolo di vita. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale e tra loro ci sono anche 9 minori. La dinamica è ancora in corso di accertamento ma da quanto si è ricostruito al momento i cavi di acciaio di una delle attrazioni hanno ceduto, determinando la caduta del vano in cui si trovavano seduti diversi ragazzi, da un'altezza di circa dieci metri.

Una caduta senza frizione e senza freno, in completa libertà, che ha determinato i traumi, fortunatamente guaribili, in chi in quel momento si trovava a bordo dell'attrazione. Le forze dell'ordine che sono accorse sul posto, dopo aver prestato soccorso ai feriti, hanno immediatamente posto sotto sequestro la giostra per capire come sia potuto accadere un incidente simile, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi per gli avventori. Sono numerosi i testimoni che hanno assistito dal vivo all'incidente, tra i quali i genitori dei bambini. Gli avventori si trovavano tre per ogni lato della giostra quando questa è precipitata nel vuoto per diversi metri.

Le cause sono ancora in corso di verifica da parte delle forze dell'ordine, che per questo motivo hanno immediatamente proceduto al sequestro. Nessuna pista finora è esclusa, anche se al momento quella maggiormente battuta porta a un malfunzionamento tecnico della giostra. Un incidente causato da un problema, che si dovrà verificare se nasce da una scarsa manutenzione o da un difetto pregresso. Ma ogni possibilità è aperta. Sono tante le domande alle quali le forze dell'ordine e gli investigatori dovranno dare risposte, anche se nelle ore immediatamente successive all'incidente la priorità sono i feriti.

Tre di loro sono stati trasportati presso l'ospedale di San Severo mentre gli gli altri sono stati divisi tra Foggia e San Giovanni Rotondo, in base alla gravità e alla tipologia di ferite occorse.