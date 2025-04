Torna il Sicilia Express, il treno che unisce l’Italia. Anche a Pasqua

Ascolta ora 00:00 00:00

Un prezzo speciale, reso possibile dall'accordo siglato tra FS Treni Turistici Italiani, la dinamica società del Gruppo FS dedicata al turismo esperienziale, e la Regione Siciliana, rappresentata a Torino Porta Nuova dall'assessore Alessandro Aricò, per un treno speciale. Il Sicilia Express che anche quest'anno, dopo la fortunata esperienza natalizia, ha unito l'Italia portando oltre 500 persone da Torino a Siracusa o Palermo per le festività pasquali con biglietti a soli 29,90 euro.

L'esperienza

A bordo di questo vivace treno, impreziosito dal tocco creativo dello stilista e designer Alessandro Enriquez, è salito anche Marco Ligabue, che ha regalato un intimo concerto voce e chitarra nel conviviale vagone ristorante. Ad animare gli oltre cinquecento passeggeri, anche l'eclettico conduttore Massimo Minutella, l'intensa voce di Mario Incudine e i coinvolgenti DJ Miriam Castagnino e Gabdez. Un parterre d'eccezione all'insegna della sicilianità, che ha trasformato un lungo viaggio in un'esperienza vibrante di socialità e forte senso di comunità.

Un esempio di turismo esperienziale, incentrato sul valore del ritorno alle radici, che FS Treni Turistici Italiani ha voluto esaltare offrendo un servizio flessibile e attento al comfort, grazie alla presenza di due carrozze ristorante attrezzate per offrire, comodamente seduti, pranzo, cena e colazione. Il Sicilia Express si configura così non come un semplice mezzo di trasporto, bensì come un'esperienza itinerante che accompagna cinquecento persone nel loro viaggio verso casa, proponendo un'alternativa accessibile e un inedito modo di riscoprire il fascino del viaggio in treno.

Un viaggio di condivisione

Un percorso che attraversa l'Italia da nord a sud, offrendo il prezioso tempo per incontrarsi, condividere storie e creare legami lungo i binari. A bordo, il viaggio si arricchisce di momenti di intrattenimento, giochi, masterclass enogastromiche e attività pensate per rendere ogni istante coinvolgente e memorabile. Un'occasione unica per vivere il tragitto non solo come uno spostamento, ma come un'esperienza da condividere, sospesi tra l'attesa dell'arrivo e la gioia di nuove connessioni.

Il treno che farà ritorno a Torino il 26 aprile, conferma la versatilità di un mezzo di trasporto la cui offerta può essere modulata e adattata per inaugurare un nuovo modo di viaggiare. Una risposta concreta al problema del caro voli, a quella continuità territoriale tanto desiderata dai siciliani, come dimostra il rapido sold-out registrato in pochi minuti dall'apertura delle vendite.

L'iniziativa potrebbe essereanche durante la prossima estate, come auspicato con entusiasmo dai passeggeri che ieri hanno raggiunto la Sicilia per riabbracciare la propria terra e i propri affetti.