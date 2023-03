Sindaco sventa due furti e mette i ladri in fuga. "Ho sentito l'adrenalina..."

Ha sventato due furti ma guai a definirlo "sindaco sceriffo". Luca Guerini è il primo cittadino di Ripalta Guerina, paese con poche centinaia di abitanti in provincia di Cremona. Nei giorni scorsi ha affrontato i ladri mettendoli in fuga due volte nel giro di poche ore. Guerini nel primo caso si è trovato faccia a faccia con una banda di professionisti che puntava ad una villa del paese mentre nel secondo a due stranieri che erano entrati nella chiesa parrocchiale con l'obiettivo di rubare le offerte. Senza paura il sindaco ha messo sventato gli assalti.

"Non sono uno scefiffo"

" Non mi sento assolutamente un sindaco sceriffo - racconta il sindaco, eletto con una lista civica al suo secondo mandato -. Ho sentito una scarica di adrenalina e ho fatto quel che credo debba fare il primo cittadino di un paese piccolo dove tutti si conoscono ed è facile individuare la presenza di persone sospette. Io, se mi accorgo di qualcosa di strano, me ne accerto: lo faccio sempre e l'ho fatto anche questa volta ".

L'assalto in paese evitato con buonsenso