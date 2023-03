La sinistra dice no a via Almirante. FdI: "È odio ideologico"

Un'iniziativa per ricordare due protagonisti della Prima Repubblica, intitolando una via a Giorgio Almirante e un'altra a Enrico Berlinguer e lanciando al tempo stesso un messaggio di unione per superare definitivamente lo scoglio delle ideologie. Un ostacolo che Anpi e sinistra sembrano tuttavia intenzionate a rimarcare, mettendosi di traverso per quel che concerne l'omaggio al leader del Movimento Sociale Italiano ed innescando la polemica. Questo è quanto sta succedendo in queste ore a Grosseto, per un segnale di distensione lanciato dall'amministrazione di centrodestra che Anpi ed opposizione non sembrano però intenzionate ad assecondare. Tutto è iniziato quando il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il deputato Fabrizio Rossi (esponente di Fratelli d'Italia in Parlamento che ricopre anche il ruolo di assessore all'urbanistica della città toscana) hanno annunciato il piano di lottizzazione di un quartiere nuovo cittadino che prevede fra le altre cose modifiche alla toponomastica.

Intitolazioni di nuove strade per le quali gli esponenti del centrodestra hanno deciso di agire in maniera salomonica e fortemente simbolica, per ricucire le "ferite" di quasi ottant'anni fa (in una zona tradizionalmente "rossa" come la Maremma) in un'ottica di dialogo e distensione. Il progetto prevede una nuova strada che prenderà il nome eloquente di via della Pacificazione Nazionale, che ha sua volta si dividerà in due tronconi: il tratto di sinistra si chiamerà "via Enrico Berlinguer", quella di destra "via Giorgio Almirante". Simbolismi non casuali, sin dalla scelta dei nomi di due politici così diversi tra loro eppure amati e rispettati dagli elettori. E a confermare i rapporti cordiali che correvano fra i diretti interessati, ci fu la presenza dello stesso Almirante ai funerali di Berlinguer. "Si tratta sicuramente di un progetto molto importante che ci eravamo prefissati di raggiungere - hanno commentato Vivarelli Colonna e Rossi - intitolare queste strade alla pacificazione nazionale e a personalità così significative per la storia democratica italiana rappresenta la volontà della nostra amministrazione di onorare e rispettare la loro memoria e il ricordo comune".