"Sionisti come le SS". I pro pal scendono in piazza a Udine | La diretta

Articolo in aggiornamento

(Nostro inviato a Udine) Le bandiere della Palestina sono appoggiate a un muro. Accanto ad esse un cartello reca la conta dei morti: 103.840. Un’enormità, gonfiata ad arte. Sono infatti più della cifra fornita da Hamas, che certo non è un elemento neutro nel conflitto. La piazza comincia a riempirsi, poco alla volta. Giovani dei centri sociali e di sinistra, che si lamentano: “ La Schlein non fa nulla e Bonaccini lo stesso ”. Sono le 16, nel pieno della fase preparatoria. “Boicotta l’apartheid di Israele" si legge in un cartello. "Stop SSionismo", dove le due “s” hanno la stessa grafica di quelle del famigerato gruppo nazionalsocialista. Perché nella piazza di Udine, chiamata a raccolta qualche ora prima della partita tra la nazionale italiana e quella israeliana, lo Stato ebraico equivale a quello hitleriano. “ Una cosa è essere antisionisti, un’altra antisemiti ”, ci dicono. Ma il confine a volte qui è labile.

Poco prima della manifestazione, un uomo - barba lunga e cappello verde - urla che non vuole la pace, che il pacifismo fa schifo ed è inaccettabile perché c’è un genocidio in atto. “ Viva la resistenza palestinese ”, inizia a urlare mentre una ragazza gli chiede di fermarsi.

Si sono girati da un’altra parte il 7 ottobre, per avere una giustificazione. Ma se lo dici sei un antisemita

Non è solo Hamas, ma loro resistono e quello è importante

”, affermano alcuni. Una manifestante invecela lotta armata palestinese: “