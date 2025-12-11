Sisal, a FutureS la sfida per andare oltre l'orizzonte dell'innovazione

Quarta edizione di FutureS, l’evento organizzato da Sisal per favorire il confronto tra istituzioni, aziende e stakeholder e discutere delle sfide e delle opportunità legate all'innovazione digitale che si è tenuto nella cornice di Palazzo Núñez-Torlonia a Roma. Un appuntamento speciale sul tema “Oltre l’orizzonte dell’innovazione” che ha celebrato anche gli 80 anni di storia dell’azienda, confermando il ruolo di Sisal come protagonista della trasformazione tecnologica e culturale del Paese.



Al centro dell’attenzione di questa edizione di FutureS l’innovazione intesa come identità, ambizione e responsabilità delle aziende che permette di trasformare il cambiamento in opportunità di sviluppo per l’impresa e la società, una visione che guida Sisal fin dal 1945, anno della sua fondazione, e che continua a orientarne la strategia di costruire valore per persone, comunità e territori, facendo dell’innovazione una leva tecnologica, ma anche un pilastro della cultura aziendale.



Durante l’evento, Carlo Alberto Carnevale Maffè, professor of Strategy della SDA Bocconi School of Management, in un’intervista con la giornalista Barbara Carfagna ha sviluppato una riflessione ampia sul significato dell’innovazione nello scenario competitivo contemporaneo affrontando i temi legati alla capacità delle imprese di anticipare i futuri possibili e di costruire, invece di inseguire, l’accelerazione in atto, con particolare riferimento all’Intelligenza Artificiale e allo sviluppo delle tecnologie “dual use” in ambito civile e militare.



Nel corso del panel “Costruire il Futuro: Innovazione, Fiducia e Sviluppo digitale” moderato da Barbara Carfagna, sono intervenuti Camilla Folladori, chief Strategy officer di Sisal e Max Pellegrini, ceo di Namirial, che hanno offerto una riflessione sulla transizione verso un’economia in cui identità digitale e intelligenza artificiale diventano infrastruttura critica per le imprese che devono così prepararsi a integrare nelle proprie strategie velocità, governance e responsabilità. “Costruire il Futuro: Sisal, lo Sport e l’Italia che cambia” è stato il panel conclusivo con Francesco Durante, amministratore delegato di Sisal e Carlo Mornati, segretario generale del Coni, hanno dialogato sul valore sociale e culturale dell’innovazione e sul ruolo che Sisal ha avuto nel sostenere la crescita dello sport italiano.



“FutureS è la nostra piattaforma per contribuire al dibattito sul futuro del Paese, portando un’idea di innovazione che unisca tecnologia, responsabilità e valore sociale - ha sottolineato Francesco Durante -. È un impegno che nasce da 80 anni di storia: Sisal ha sempre accompagnato le trasformazioni dell’Italia, investendo in persone, competenze e sistemi moderni. Rinnoviamo questa missione con ancora più determinazione: mettere la nostra esperienza al servizio del cambiamento per costruire un futuro più responsabile”.



L’edizione 2025 di FutureS ha messo in luce la necessità di un ecosistema digitale fondato su interoperabilità, fiducia e collaborazione perché in un’epoca di rapide innovazioni tecnologiche e nuovi equilibri geopolitici, imprese e istituzioni devono sviluppare strategie condivise che integrino visione, governance e responsabilità.

Non solo, ilè la condizione indispensabile perché la trasformazione digitale diventi crescita sostenibile affrontando con chiarezza le complessità in uno scenario globale in costante evoluzione.Durante l’evento è stato presentato il libro “”, a cura di, edito da Allemandi.