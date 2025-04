Sisal rafforza il suo impegno per l'inclusione e la responsabilità sociale

Ascolta ora 00:00 00:00

Sisal ha ottenuto l’attestato UNI/PdR 159:2024, riconoscimento di rilievo che testimonia il suo impegno concreto per l’inclusione lavorativa e l’accessibilità. È fra le prime aziende a ricevere l'attestato dopo la pubblicazione della norma, avvenuta a fine 2024, a conferma dell’impegno nel contribuire a costruire un futuro più inclusivo.

La prassi di riferimento UNI/PdR 159:2024 riguarda la promozione e la gestione di una cultura dell'inclusione e dell'accessibilità, con l’obiettivo di rendere l’organizzazione più inclusiva, non solo per le proprie persone, ma anche per tutti coloro che interagiscono con i suoi servizi. Sisal ha sviluppato un piano strategico pluriennale che integra politiche di inclusione e azioni specifiche per favorire l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, valorizzando la diversità e garantendo l'accessibilità ai propri spazi e servizi. La UNI/PdR 159 prevede anche azioni mirate per la creazione di una governance che promuova questi valori e stabilisca percorsi formativi per sensibilizzare tutti gli stakeholder aziendali. Azioni, come indicato nella UNI/PdR 159:2024, che mirano a favorire il lavoro dignitoso e l’inserimento di persone con disabilità, in linea con i principi della progettazione universale e dell'accomodamento ragionevole.

Sisal si impegna a monitorare costantemente i propri progressi attraverso strumenti come le check-list di controllo, per garantire l’efficacia delle politiche messe in atto. Questi risultati, a cui è stata data evidenza in una verifica di terza parte indipendente condotta da BSI Group - società leader a livello internazionale nella certificazione e nella consulenza sulla gestione dei rischi e delle performance aziendali - riflettono il continuo impegno di Sisal nel promuovere pratiche aziendali sostenibili e inclusive.

A conferma dell’impegno costante per costruire un futuro più responsabile, Sisal ha adottato di recente anche le linee guida ISO 26000, un importante standard internazionale che fornisce un quadro di riferimento per le pratiche aziendali responsabili in ambito sociale, ambientale ed etico: l’adozione di

queste linee guida consente di allinearsi ai più alti standard di responsabilità sociale d’impresa, impegnandosi a implementare pratiche aziendali che abbiano un impatto positivo sulle persone, sulla società e sull'ambiente.