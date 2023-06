“Per soldi a rischio la vita di neonati”. Arrestati 4 afghani per traffico di migranti

Quattro afghani sono stati arrestati dai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, a conclusione di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, tra Germania e Francia nell’ambito di un’indagine sul traffico di migranti. I militari hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip di Reggio Calabria: gli afghani sono accusati a vario titolo responsabili di favoreggiamento pluriaggravato dell'immigrazione clandestina e di esercizio abusivo dell'intermediazione finanziaria. Sarebbero collegati anche a episodi di migranti nascosti nei furgoni e abbandonati di notte in montagna senza acqua e cibo, in condizioni di pericolo soprattutto per i più piccoli: questo quanto emerso dalle intercettazioni che hanno permesso il buon esito dell'operazione.

Arrestati 4 afghani per traffico di migranti

Tre dei destinatari dei provvedimenti restrittivi sono stati individuati in Francia, tra La Rochelle e Marsiglia, mentre il quarto afghano è stato arrestato ad Hanau, nel land dell’Assia, in Germania. Nell’ambito dell’indagine “Parepidemos”, le autorità hanno sequestrato il veicolo utilizzato per il trasporto dei migranti e il denaro profitto del reato. L’inchiesta si è sviluppata attraverso i canali di cooperazione internazionale, con particolare riguardo a Eurojust sul lato giudiziario. Un contributo importante anche dall’Europol, che ha messo a disposizione degli inquirenti italiani le banche dati in uso all’Ufficio europeo di polizia.

"Spregiudicati delinquenti, criminali che per danaro mettono a rischio vite umane, incuranti anche della presenza di minori e talora di neonati" , le parole utilizzate dal gip di Reggio Calabria Vincenzo Quaranta nell’ordinanza di custodia cautelare. Come riportato dall’Agi, il giudice per le indagini preliminari ha rimarcato che i quattro afghani fanno parte di "una rete di più ampio respiro che gestisce una complessa attività diretta a favorire, assicurare, dietro corrispettivo (esiste un vero tariffario) l'ingresso di clandestini in Italia e in altri Paesi europei (in particolare Francia e Germania) ".

La figura di spicco del gruppo criminale è Mohammad Younos Yawar, al centro del traffico di migranti registrato il 28 ottobre del 2020: l’uomo prelevò “dal Comune di Bova Marina ben 12 clandestini, di cui 4 minori, che nei giorni successivi venivano trasferiti dall'indagato in aree del nord Italia, in Lombardia e Piemonte. Le intercettazioni hanno consentito di accertare come alcuni clandestini, nei giorni successivi al 30 ottobre 2020, si trovassero nei pressi del confine italo-francese” .