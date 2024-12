Bologna, sommossa in un centro di accoglienza per minori: arrestato un 17enne egiziano

Migranti a Oulx

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora una grave rissa in un centro per minori non accompagnati del nostro Paese, inserita in un contesto di sommossa. Queste strutture accolgono i giovani migranti che arrivano in Italia che si dichiarano minori e che, a seguito dei controlli, risultano tali o per i quali non può essere esclusa con ragionevole certezza la minore età. Il riconoscimento di minore dà accesso a innumerevoli tutele da parte dello Stato per chi entra irregolarmente in Italia, tra i quali la certezza di non essere espulsi. A Bologna c'è una di queste strutture, in cui convivono giovani provenienti soprattutto dal nord Africa ed è qui che si è sviluppata una rissa nel pomeriggio di ieri, che ha portato all'arresto di un 17enne egiziano.

I Carabinieri sono intervenuti sul posto a seguito della chiamata al 112 della Onlus che gestisce la struttura, che informava i militari della rissa violenta in corso tra due gruppi di ospiti. Da una parte c'erano i tunisini e dall'altra gli egiziani che, pare, non fosse la prima volta che si fronteggiavano. Secondo quanto riferito, i due gruppi non riescono a trovare un equilibrio di convivenza e basta una scintilla per innescare scontri pericolosi. Al loro arrivo, i Carabinieri hanno trovato il 17enne egiziano armato di un pezzo di vetro recuperato da una porta rotta. Lo brandiva come se fosse un oggetto atto a contundere e con lo stesso ha minacciato anche i militari. Uno di loro è rimasto ferito alla tempia nel tentativo di disarmarlo, fortunatamente in maniera non grave e curabile in pochi giorni. Il carabiniere è riuscito a fermarlo prima che colpisse con forza un coetaneo con il quale si stava affrontando.

Era il secondo giorno consecutivo che l'Arma interveniva in quella stessa struttura. Sabato, infatti, al 112 è arrivata una chiamata per un incendio appiccato in un magazzino di coperte e materassi, fortunatamente spento prima dell'arrivo dei Vigili del fuoco. Il 17enne egiziano è stato posto in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale. Si trova attualmente in una comunità minorile e per lui il gip ha disposto la convalida dell'arresto.

Sono diverse le criticità registrate in città a causa dei minori che si trovano ospiti nelle strutture per minori non accompagnati, dalle quali sono liberi di uscire e di muoversi, in quanto non sono reclusi ma solo ospiti.