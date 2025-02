A sorpresa e senza fasce di garanzie: nuovo sciopero per i treni, ecco quando

Ascolta ora 00:00 00:00

Si preannuncia un week end nero per quanto riguarda i trasporti in treno, è infatti stato proclamato un nuovo sciopero per sabato 22 e domenica 23 febbraio. Negli orari interessati potranno verificarsi cancellazioni e ritardi.

A comunicare lo stato di agitazione è stato il Gruppo Fs, che in una nota ufficiale ha fornito le date e gli orari dello stato di agitazione. Al momento sappiamo che lo sciopero inizierà alle ore 21.00 di sabato 22 febbraio e si concluderà alle 20.59 di domenica 23 febbraio, con uno stop di 24 ore. Si tratta di una protesta di livello Nazionale che interessa il personale del Gruppo Fs, oltre a quello di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Nel corso dei due giorni indicati potranno verificarsi ritardi, cancellazioni e variazioni. Non solo. I disagi potrebbero essere avvertiti anche prima dell'inizio della protesta e dopo la conclusione.

Viene pertanto consigliato ai passeggeri di informarsi prima di mettersi in viaggio nella serata di sabato e nella giornata di domenica. Inoltre è possibile chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione dello sciopero, oppure riprogrammare il viaggio a condizioni di vendita simili. Tutto sta, ovviamente, nella disponibilità dei posti a disposizione sul convoglio.

Si preannunciano 24 ore pesanti. L'ultimo sciopero dei treni si è tenuto lo scorso mercoledì 5 febbraio, e ha riguardato soltanto Trenord. Ad essere coinvolta, infatti, è stata la Lombardia, rimasta paralizzata dalle ore 3.00 fino alle 2.00 del giorno successivo. I treni sono arrivati ad accumulare anche 80 minuti di ritardo, con numerose tratte cancellate.

Anche in questo caso sono previsti dei servizi esistenziali per gli utenti. Sono state inoltre introdotte le fasce di garanzia anche per i giorni festivi, e su Trenitalia è possibile consultare l'elenco dei treni che resteranno a disposizione. "Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, riportati di seguito, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge 146/1990", si legge nel comunicato ufficiale.

"I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale".