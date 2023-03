Sorveglianza anche con navi da guerra e potenziamento dei centri rimpatri: la bozza del decreto immigrazione

È previsto per oggi il Consiglio dei ministri a Cutro, luogo della tragedia dei migranti. E mentre nel paese calabrese si allestiscono le misure di sicurezza adeguate per l'evento, lungo la strada che arriva nel centro abitato è comparsa una scritta: " Cutro non difende Piantedosi ". La riunione di oggi sarà incentrata sulla stesura di un decreto che stringa ancora di più le maglie sull'immigrazione irregolare per scongiurare ulteriori tragedie come quella di domenica 26 febbraio. L'agenzia Public Policy ha potuto prendere possesso di una bozza del decreto che finirà nel pomeriggio sul tavolo dei ministri, nella quale emerge la linea di maggior rigore che il governo vorrà assumere da qui in poi.

Nello specifico, si riferisce che la bozza che andrà all'esame del Consiglio interviene sul dlgs del 2012 sulle "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura". Ebbene, i controlli e l'accertamento delle infrazioni sono al momento affidati alle forze dell'ordine in assetto marittimo, coordinate dalla guardia costiera. Ma nella bozza si vuole inserire la possibilità che al di fuori delle acque territoriali e dell'area di mare internazionalmente definita come zona contigua possano intervenire anche i comandanti delle navi da guerra, ovviamente " compatibilmente con i preminenti compiti militari ". La norma, quindi, va ad ampliare la rete di controllo e prevenzione contro l'immigrazione.

Nella bozza sono presenti anche indicazioni per l'inasprimento delle pene previste e l'introduzione di un'aggravante in caso di naufragio dell'imbarcazione per i trafficanti di esseri umani, che in quel caso rischierebbero fino a trent'anni di carcere. Il governo ha scelto la linea dura contro gli scafisti ma, di contro, vuole lo snellimento delle procedure per chi ha le carte in regola per arrivare in Italia. Si punta su nuovi corridoi umanitari, a finanziamenti ad hoc per i comuni per l'attività di controllo e di inclusione, a misure per la semplificazione delle norme, ad una maggiore apertura ai flussi migratori regolari. Il decreto Flussi diventa triennale, 2023-2025, e quote preferenziali " sono assegnate, in via preferenziale, ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari ".