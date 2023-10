Spari tra la folla ad Avellino: morto un ucraino. Fermato un 44enne

Sono stati momenti di paura a Grottaminarda, in provincia di Avellino, dove un uomo di nazionalità ucraina di 46 anni è morto in ospedale dopo essere stato ferito a colpi di pistola in corso Vittorio Veneto. L'omicidio è avvenuto in una delle strade principali della cittadina, percorsa da centinaia di persone che hanno assistito a quella che molti hanno definito come un'esecuzione. I fatti sono avvenuti verso l'ora di cena, uno dei momenti durante i quali il centro della città è maggiormente frequentato.

Il presunto killer è stato già fermato dai carabinieri e sarebbe un 44enne del posto, che in queste ore si trova nella locale caserma dell'Arma. Non è ancora chiaro il movente dell'omicidio ma, secondo quanto finora trapelato, potrebbe essere la conseguenza di una lite scoppiata il giorno precedente. Le indagini sono in corso e solo nei prossimi giorni, o forse nelle prossime ore, si potrà avere un quadro più chiaro di quanto accaduto.

Tra i primi a intervenire sul luogo dell'esecuzione c'è stato il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera. È un medico di professione e si trovava per caso a transitare per quella zona in quel momento, come tantissimi altri suoi concittadini. Capito quello che stava succedendo, Spera si è precipitato a constatare le condizioni dell'ucraino ma non ha potuto fare niente per salvargli la vita. Lo straniero ucciso era piuttosto conosciuti in zona anche perché lavorava come operatore sanitario in una RSA del posto. " Ho provato a salvare la vittima, ma non c'è stato nulla da fare. Siamo scioccati e addolorati per questa tragedia che ha sconvolto l'intera comunità ", ha detto il sindaco, stando a quanto riporta la stampa locale.

Il primo cittadino è anche intervenuto per calmare l'autore dell'omicidio, che subito dopo aver sparato ha gettato la pistola. Spera ha atteso sul posto l'arrivo delle forze dell'ordine, che hanno portato via l'assassino. I militari hanno già sentito alcune persone che si trovavano sul posto, che hanno assistito all'omicidio e che ora si trovano in un comprensibile stato di choc.