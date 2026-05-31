Speleologo incastrato a 120 metri di profondità in una grotta nel cuneese ﻿

Uno speleologo è rimasto incastrato a 120 metri di profondità nella "Grotta dei Cinghiali Volanti" nel comune di Garessio, nel Cuneese. È in corso dalle 17 di oggi un complesso intervento del Soccorso alpino e speleologico piemontese, dopo che l'allarme è scattato nel tardo pomeriggio. Sul posto sono state mobilitate le squadre specializzate delle delegazioni piemontese, ligure e lombarda del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Attivate anche la commissione medica e i tecnici disostruttori, figure specializzate negli interventi in ambiente ipogeo complesso.

La prima squadra di soccorso ha già raggiunto l'area dell'incidente e sta valutando le condizioni dell'infortunato e le modalità più sicure per il recupero. Le operazioni si presentano particolarmente delicate a causa della profondità e delle caratteristiche della cavità. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle condizioni dello speleologo coinvolto.