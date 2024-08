La Sea-Watch specula sul naufragio di Palermo: il post polemico sui soccorsi

Ascolta ora 00:00 00:00

All'alba di lunedì 19 agosto, uno yacht di lusso con a bordo 22 persone, di cui 12 ospiti e 10 membri dell'equipaggio, è stato travolto da una tromba d'aria, ribaltato e affondato. 15 persone sono state recuperate da un altro veliero che in quel momento si trovava delle vicinanze mentre altre sei sono risultate disperse. Una di loro, il cuoco di bordo, è stato trovato già nella mattinata di ieri: il suo corpo era sul fondale a breve distanza dallo yacht. Altri cadaveri sono stati individuati dai sub all'interno dello yacht, visti attraverso gli oblò ma solo gli speleosub potranno estrarli. Questa tragedia, che coinvolge numerosi Paesi, inclusa l'Italia, è stata l'occasione per la Ong Sea-Watch di fare la più becera delle propagande, paragonando i migranti agli ospiti dello yacht.

" Speriamo che le 15 persone soccorse stiano bene e che non debbano essere portate a Ravenna, a Trieste o a La Spezia, a centinaia di miglia e a giorni di navigazione di distanza dal luogo del naufragio ", hanno scritto dall'organizzazione nel lor profilo ufficiale. È sgradevole dover spiegare perché l'esempio portato da Sea-Watch sia inappropriato, fuori luogo e perfino offensivo, ma date le loro parole e quanti (pochi) hanno dato loro ragione, è bene farlo. Prima di tutto, lo yacht è affondato a poche centinaia di metri da un porto, in acque territoriali italiane. Qualunque salvataggio venga effettuato in condizioni simili viene trattato nello stesso modo. Anche quelli che vedono coinvolti migranti, e di esempi ce ne sono numerosi.

In secondo luogo, a bordo dello yacht c'erano soggetti muniti di documenti. Dettaglio non da poco, a differenza dei soggetti a bordo delle Ong, che una volta toccata terra in Italia non richiedono di essere posti in una struttura di accoglienza ma, una volta sistemata la questione, torneranno ai loro Paesi senza che l'Italia debba provvedere a loro. Questa fondamentale differenza, che la Ong tedesca ha voluto appiattire sull'unico elemento comune del naufragio, è invece dirimente nella vicenda.

Sono in tanti a far notare come questa di Sea-Watch sia stata una enorme "vigliaccata" una caduta di stile, se di stile si può parlare, che insulta sia le vittime che le autorità italiane. È sempre più evidente come l'azione delle Ong abbia perso il carattere della solidarietà in nome di altri presupposti, tra i quali lacontro il governo italiano. Ma non solo.