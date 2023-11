"Spregevole gesto...". Stella di David su un palazzo di Milano

In Europa sono tornati i tempi bui. Pensavamo di esserci lasciati alle spalle le persecuzioni antisemite ma evidentemente l'uomo non impara dalla Storia e dai suoi errori. Anzi. Dallo scoppio della guerra tra Israele e Palestina hanno ripreso a comparire sui muri delle città le stelle di David a indicare i luoghi in cui vivono o lavorano persone ebree. Un salto indietro di settant'anni per la civiltà che non ci possiamo permettere ma contro il quale per il momento abbiamo solo armi spuntate. Possiamo combattere questa deriva con la cultura e con la democrazia, senza però mai dimenticare che in questi anni abbiamo portato in casa nostra i nemici del progresso e della stessa struttura democratica della società. Abbiamo in casa estremisti radicalizzati della religione islamica ma anche simpatizzanti, come si evince dalle manifestazioni di piazza fomentate dall'estrema sinistra.

Dopo le stelle di David comparse a Parigi, Vienna, Londra e Berlino, ecco che quei simboli hanno iniziato a fare la loro comparsa anche a Milano. È Paolo Guido Bassi, consigliere della Lega nel Municipio 4, a denunciare l'accaduto proprio nella zona di città di sua competenza. " Una stella di David e il numero dell’appartamento dove vive una famiglia ebrea. È stata tracciata sul muro di un palazzo come tanti nella nostra città, nel nostro Municipio 4. Ciò che richiama questo spregevole gesto, è fin troppo evidente ", scrive l'esponente del partito di Matteo Salvini nella sua nota. Parole amare che nessuno pensava mai di dover scrivere nel 2023, ma che riportano la mente agli orrori di un passato che, evidentemente, non è poi così lontano da noi.