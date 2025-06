Minacce e aggressione, Enrico Varriale condannato a 10 mesi per stalking

Ascolta ora 00:00 00:00

Arriva la sentenza da parte del tribunale di Roma nei confronti di Enrico Varriale, noto giornalisti televisivo finito a processo con l'accusa di stalking e lesioni. La condanna inferta al cronista è di 10 mesi, pena sospesa.

Secondo quanto emerso fino ad ora, i giudici hanno tenuto fondate le accuse nei confronti dell'imputato. Stando alla ricostruzione, l'ex vicedirettore di Rai Sport risulta indagato per stalking e lesioni nei confronti dell'ex compagna a partire dal 2021. La donna aveva denunciato di essere stata insultata e picchiata lui. Nei confronti dell'uomo era quindi scattata la misura cautalare del divieto di avvicinamento. Pare ci sia una seconda indagine partita dopo una seconda denuncia presentata da un'altra donna. "In molte storie sentimentali capita che una delle due parti voglia terminare la storia e che l'altra parte invece non si rassegni, mettendo in atto comportamenti esasperanti, ed è ciò che abbiamo visto in questa vicenda" , ha dichiarato il pubblico ministero, come riportato dalle agenzia di stampa. Sono stati i giudici della IV Sezione Penale del Tribunale di Roma ad emettere la condanna.

"In molte storie sentimentali capita che una delle due parti voglia terminare la storia e che l'altra parte invece non si rassegni, mettendo in atto comportamenti esasperanti, ed è ciò che abbiamo visto in questa vicenda" " commenta l'avvocato Fabio Lattanzi, difensore di Varriale.