Stop al limite dei 100ml per i liquidi. Come cambia il bagaglio in aeroporto

Portare i liquidi in aereo? Si tratta della novità che cambierà il modo di viaggiare. Attualmente è possibile portare i liquidi in volo solo se vengono riposti in boccette di al massimo 100 ml. Le regole, in alcuni paesi, sono state cambiate, uno tra i primi è stato il London City Airport, dopo Teeside e Newcastle, che ha eliminato il limite di liquidi nei bagagli. Questa modifica implica l'introduzione di scanner Ct al posto dei tradizionali controlli umani, consentendo la visualizzazione in 3D delle immagini con maggiore dettaglio grazie alla tomografia computerizzata. Ecco come funzionerà.

Come funziona la misura

Il nuovo limite per i liquidi è di 2 litri e con un semplice passaggio sotto lo scanner, viene esaminata la struttura molecolare del contenuto della borsa per individuare eventuali minacce in pochi istanti. In questo modo i recipienti possono rimanere nel bagaglio a mano senza la necessità di essere collocati in sacchetti di plastica trasparente. La tecnologia utilizzata è stata già testata a Shannon, in Irlanda occidentale, ha consentito dal marzo 2022 il trasporto di liquidi, cosmetici e lozioni di vario genere a bordo dei voli.

L’obiettivo

Attualmente, il governo britannico mira a installare nuovi scanner negli aeroporti di tutto il Regno Unito entro il 2024, al fine di rendere i viaggi aerei molto più comodi. Tuttavia, è probabile che questa tempistica subisca ritardi a causa della mancanza di apparecchiature necessarie.

Le restrizioni

Le restrizioni sui liquidi, introdotte in fretta nel 2006 come misura temporanea per proteggere gli aeroporti da potenziali attacchi terroristici, hanno dimostrato di essere efficaci nel prevenire la possibilità di assemblare bombe o esplosivi a bordo, grazie al limite di 100 ml. Tuttavia, considerando i notevoli progressi tecnologici avvenuti negli ultimi vent'anni, queste regole sembrano essere ormai superate.

La situazione italiana

Attualmente, in Italia, i terminal degli aeroporti di Milano Linate, il Terminal 1 di Milano Malpensa, il Terminal 1 di Roma Fiumicino e Torino sono dotati di questa tecnologia. Tuttavia, l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) consiglia ai viaggiatori di verificare prima della partenza che tutti gli aeroporti coinvolti nel loro itinerario, inclusi quelli di transito e di arrivo, siano attrezzati con questa tecnologia.

Se anche solo uno degli aeroporti utilizzati non dispone di questa tecnologia, si applica comunque la regola che richiede l'imballaggio dei flaconi e/o contenitori di non più di 100 ml in buste trasparenti richiudibili.