Strage di Altavilla, chi è l'ex pastore diventato santone

Sono tanti i punti che non tornano nella strage di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Giovanni Barreca, nel cuore della notte, ha ucciso i suoi figli minori e sua moglie prima di consegnarsi alle autorità e in queste ore è ancora sotto interrogatorio presso la caserma dei carabinieri di Bagheria che sta conducendo le indagini. Nei suoi profili social prevalgono le pubblicazioni di stampo religioso, ossessive e fanatiche. Tra le condivisioni frequenti, si trovano quelle di un certo Roberto Amatulli, pugliese, di professione parrucchiere. Una sorta di santone che Barreca sembrava stimare in maniera incondizionata.

Amatulli tempo fa si è autoproclamato pastore evangelico, dice di essere un guaritore ma anche un esorcista, capace di scacciare il demonio. Tempo fa è anche finito al centro dell'attenzione da parte de Le Iene, che hanno ricevuto segnalazioni di diverse persone che denunciavano l'uomo come fondatore di un gruppo religioso discutibile. Le testimonianze pervenute a Le Iene indicano l'uomo come un soggetto di grande carisma, capace di convincere i suoi seguaci ad abbandonare la propria famiglia nel nome di Dio. " Mia figlia ha visto il padre avere un infarto e per colpa sua non si è voluta nemmeno avvicinare all'ambulanza ", è il racconto di una testimone al programma Mediaset. Le telecamere de Le Iene lo raggiunsero in Toscana, dove si trovava ospite di una comunità rom per la sua missione di evangelizzazione. Alla vista delle telecamere la sua reazione fu tutt'altro che pacifica con i giornalisti della trasmissione di Italia1.