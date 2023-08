Strage operai a Brandizzo, Mattarella: "Morire sul lavoro è un oltraggio"

Ha aperto il suo discorso al convegno sulla figura di Altiero Spinelli che si sta svolgendo a Torre Pellice, nel Torinese ricordando i cinque operai vittime dell’incidente ferroviario di stanotte a Brandizzo, sulla tratta Torino-Milano. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha utilizzato parole forti per esprimere il suo cordoglio ai familiari dei lavoratori. “Morire sul lavoro – ha detto il capo dello Stato – è un oltraggio al valore della convivenza. Ringrazio il sindaco di Torre Pellice per aver invitato tutti i presenti a un minuto di raccoglimento per il dolore per la morte dei cinque lavoratori di questa notte” . Mattarella ha poi aggiunto: “Grazie sindaco per questa iniziativa che richiama quanto sia importante la tutela del lavoro e della sua sicurezza”.

Il cordoglio del premier Meloni

Anche il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha voluto dedicare un pensiero alle famiglie dei lavoratori morti a Brandizzo. “Apprendo con dolore e tristezza – ha scritto sui social media il premier – della tragica scomparsa dei cinque operai travolti da un treno mentre effettuavano alcuni interventi di manutenzione presso la stazione di Brandizzo, nel Torinese. Alle famiglie delle vittime e ai loro cari il mio profondo cordoglio e i più sinceri sentimenti di vicinanza” . Giorgia Meloni ha fatto sapere di essere in stretto contatto con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio per seguire tutti gli aggiornamenti del caso, “con l'auspicio di fare quanto prima piena luce sull'accaduto” , ha affermato.

Salvini: “Il governo sta investendo in sicurezza”

Il vicepremier Matteo Salvini, a margine di un convegno sul cinema al Lido di Venezia ha dichiarato: “Da stanotte stiamo seguendo un dramma, innanzitutto esprimo ancora vicinanza umana alle famiglie delle vittime perché morire di notte lungo un binario mentre si lavora non è ammissibile nel 2023. La norma già oggi prevede che non si possa lavorare sui binari se non c'è la certificazione che il traffico ferroviario è sospeso, chiuso. Spetta alle indagini, alla magistratura capire perché quegli operai erano sui binari mentre passava un treno, pare certo un errore umano, non sta a me giudicare da parte di chi” . Salvini ha assicurato: “ Noi stiamo investendo in questi pochi mesi di governo in sicurezza per i lavoratori delle ferrovie, per gli operatori, per i passeggeri risorse enormi, su questo caso però voglio andare fino in fondo perché ci sono cinque famiglie che hanno perso i loro cari” .

Gli altri interventi