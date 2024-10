Verona, straniero aggredisce i poliziotti: agente spara e lo uccide. Salvini: "Non ci mancherà"

La stazione di Verona Porta Nuova

Uno straniero questa mattina ha cercato di aggredire i poliziotti con un coltello alla stazione di Verona Porta Nuova e uno dei agenti ha sparato un colpo, colpendolo e freddandolo. Tutto è accaduto questa mattina attorno alle 5, quando nei pressi della stazione si è verificato un incidente automobilistico e una pattuglia dei vigili urbani è arrivata sul posto per i rilievi del caso. Lo straniero a quel punto, per ragioni non note, si è scagliato contro i poliziotti della locale. A quel punto è entrato nell'edificio ferroviario e ha distrutto la biglietteria, il tabaccheria e alcune macchine in sosta ed è scappato.

Qualcuno dei presenti ha chiamato gli agenti della Polizia di Stato, che sono arrivati in pochi minuti sul posto e lo hanno intercettato nuovamente attorno alle 7. Gli agenti hanno quindi provato a fermarlo per procedere all'identificazione ma l'uomo ha estratto un coltello e ha provato a colpire gli agenti. È in quel frangente che uno dei poliziotti ha estratto la pistola e ha sparato prima che lo straniero con i suoi fendenti raggiungesse i colleghi.

Con tutto il rispetto, non ci mancherà. Grazie ai poliziotti per aver fatto il loro dovere

Al momento gli inquirenti escludono la matrice terroristica: lo straniero pare fosse in, probabilmente a causa di droghe e/o alcool. "", ha dichiarato il ministro Matteo Salvini

