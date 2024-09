Straniero impedisce al capotreno di tornare a bordo e lo scaraventa a terra: il video virale

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora un'aggressione a un capotreno, che finisce sui social e diventa virale. Nelle immagini pubblicate da Matteo Salvini, che hanno fatto rapidamente il giro del web, si ha la percezione di tutto ciò che devono subire i lavoratori a bordo dei treni regionali nel nostro Paese. Molte di queste aggressioni si verificano in Lombardia, lungo le rotte servite da Trenord, che sono spesso frequentate da passeggeri stranieri, il più delle volte irregolari e, in aggiunta, anche senza biglietto. Nel video condiviso dal ministro si vede una discussione già avviata tra un passeggero straniero e il capotreno.

Non sono chiari i pregressi ma dalle immagini si nota che lo straniero che impedisce al professionista di salire a bordo. Lo blocca fisicamente, si piazza davanti alle portine del treno e gli impedisce di tornare a bordo. Il professionista cerca di forzare l'ingresso, a un certo punto riesce a superarlo ma lo straniero, all'improvviso, riesce ad afferrarlo e a scaraventarlo a terra con violenza. Il capotreno cade all'indietro, sbatte la schiena e forse la testa. Perde momentaneamente i sensi, il tutto mentre lo straniero continua a lamentarsi, accusa il capotreno di volerlo imbrogliare e sostiene di avere due bambini, come se questo potesse essere una giustificazione. Attorno a loro, i presenti hanno paura a intervenire. Il capotreno resta a terra ed è necessario l'intervento dei sanitari. " Le aggressioni indegne che deve subire chi lavora sui treni in Italia, roba da matti. Al capotreno aggredito e ai suoi colleghi va tutta la nostra vicinanza. Spero che il delinquente venga severamente punito ", è il commento di Salvini.

Parole non casuali quelle del ministro, visto e considerato che le cronache dell'ultima settimana hanno restituito numerose violenze agli operatori delle ferrovie. Nella zona nord della Lombardia, nel comasco per esempio, un richiedente asilo nigeriano è stato trovato sprovvisto di biglietto pr la bicicletta elettrica. Il pagamento del ticket per il mezzo è obbligatorio sui convogli Trenord. Al momento dell'intervento del capotreno ne è nato un alterco con lo straniero che ha aggredito verbalmente il capotreno.

Il convoglio si è dovuto fermare alla stazione di Fino Mornasco, in provincia di Como, per permettere ai soccorsi di intervenire per il professionista, colto da malore. Il capotreno è stato trasferito all'ospedale di Cantù e il treno, inevitabilmente, ha subito un grave ritardo.