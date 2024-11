Pestato fino a perdere due denti. La violenza del nordafricano sul capotreno a Bologna

Macchinista in servizio | Immagine di repertorio

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora un'aggressione a un professionista del trasporto ferroviario, ancora una volta per mano di un immigrato che, non avendo il biglietto, ha sferrato diversi pugni in pieno volto al capotreno. È accaduto ieri pomeriggio su un convoglio Trenitalia-Tper, che effettuava la tratta tra Porretta e Pianoro, nel bolognese. Tutto è accaduto attorno alle 14.30, mentre il capotreno era impegnato nel canonico passaggio nelle vetture per il controllo dei titoli di viaggio.

Giunto il suo momento, lo straniero, che secondo le testimonianze è di origine nordafricana, ha violentemente picchiato il lavoratore con numerosi pugni al volto, di una violenza tale che al capotreno sono perfino saltati due denti. Il treno è stato fermato nella prima stazione disponibile, Vergato, per permettere l'intervento dei sanitari e delle forze dell'ordine ma nel frattempo l'aggressore è riuscito a scappare e a far perdere le proprie tracce. Il capotreno è stato assistito dal personale del 118 che, oltre ai traumi dentali, ha rilevato anche numerose escoriazioni in conseguenza dell'aggressione. " Viaggiatore abusivo, per fortuna la gente non è stata a guardare ed è intervenuta, soprattutto un uomo che è riuscito a mettersi in mezzo ", racconta una passeggera che si trovava su quel convoglio nel momento dell'aggressione su una pagina dedicata alla linea ferroviaria in oggetto.

Il treno sul quale è avvenuta l'aggressione è stato inevitabilmente fermato e soppresso alla fermata di Vergato ma ci sono state ripercussioni anche su altri convogli, che avrebbero dovuto percorrere quella linea nelle ore successive. I carabinieri di Vergato sono stati incaricati di seguire il caso e sono loro che in queste ore stanno indagando per risalire al responsabile dell'aggressione, sia attraverso le testimonianze di chi ha assistito al pestaggio, sia attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza situate in stazione. Stando alle informazioni finora raccolte si tratterebbe di un minore nordafricano già noto alle forze dell'ordine.

Quest'aggressione si inserisce in un contesto di grande tensione: solo due settimane fa un capotreno è stato accoltellato da un altro cittadino straniero, stavolta in una stazione del genovese, sempre perché sprovvisto di biglietto.

In quel caso si trattava di un egiziano, bloccato subito dopo i fatti, che era già stato destinatario di un foglio di via per una precedente aggressione su un treno. L'uomo si trova attualmente rinchiuso nel carcere di Marassi, in quanto il giudice ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per gli arresti domiciliari. Il pericolo è che possail reato.