Migrante suicida nel Cpr, esplode la protesta: sassate contro la polizia

Esplodono gli scontri al Cpr di Roma Ponte Galeria dopo il suicidio di un migrante di nazionalità guineana di 22 anni, trovato morto questa mattina all'interno della struttura. A seguito del ritrovamento del cadavere, altri migranti ospiti del centro hanno cercato di uscire, tentando di forzare le grate e iniziando una sassaiola contro il personale di sicurezza. Sul posto sono giunti gli agenti di polizia in assetto antisommossa per cercare di riportare la situazione alla normalità.

Non è il primo caso di suicidio all'interno dei Cpr, dove vengono condotti i migranti in attesa di rimpatrio perché non in possesso dei requisiti per ottenere il permesso di soggiorno in Italia. Così come non è la prima volta che avvengono disordini all'interno di queste strutture, come dimostra l'incendio nel centro di Milo, in Sicilia, che ha completamente distrutto un'ala della struttura. Questi sono solo alcuni esempi di disordini nei centri di permanenza per il rimpatrio, strutture fondamentali per la gestione degli irregolari che arrivano sul territorio italiano. Dall'organizzazione "Rete no Cpr" è stato diffuso quello che sarebbe l'ultimo messaggio del migrante: " Se dovessi mai morire, vorrei che il mio corpo fosse portato in Africa, mia madre ne sarebbe lieta (...) I militari italiani non capiscono nulla a parte il denaro. L'Africa mi manca molto e anche mia madre, non deve piangere per me. Pace alla mia anima, che io possa riposare in pace "