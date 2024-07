Striscia la coda in pista durante il decollo: Boeing costretto a rientrare a Malpensa

screenshot via Flightradar24

Ancora un problema per un velivolo Boeing 777, stavolta in Italia. Nel pomeriggio di martedì 9 luglio, infatti, un aereo della compagnia cilena Latam diretto a San Paolo, in Brasile, è stato costretto a un atterraggio di emergenza a seguito di un tail strike. In decollo, per cause ancora da chiarire, l'aereo ha strisciato la coda (tail) sulla pista rilasciando un gran numero di detriti e per ragioni di sicurezza si è reso necessario un rapido ritorno in pista a circa due ore dal decollo, fortunatamente senza conseguenze per il personale e per i passeggeri a bordo. Probabile l'errore umano nella gestione della strumentazione.

Osservando la rotta del velivolo, si nota come non abbia mai preso quota e sia rimasto a sempre al di sotto di un'altitudine di 6mila piedi, poco meno di 1800 metri dal suolo, compiendo diverse manovre a distanza dai centri abitati per svuotare il serbatoio dal carburante e poter tornare a terra. Considerando che avrebbe dovuto compiere un volo intercontinentale, era il serbatoio era a pieno carico e non avrebbe potuto effettuare un atterraggio in totale sicurezza se prima non lo avesse vuotato e, visto che c'erano le condizioni per farlo e che l'aereo, strutturalmente, non aveva subito particolar danni, il pilota in accordo con la torre di controllo ha preferito porsi in holding sulla zona del vercellese. Il decollo del volo è iniziato poco dopo le 13 e l'aereo ha toccato nuovamente terra nello stesso aeroporto di Malpensa poco dopo le 15.

Non si sono registrate scene di panico a bordo, nonostante il rumore metallico e poco rassicurante provocato dallo struscio della coda sulla pista e la paura che, inevitabilmente, ha colto i passeggeri nei momenti iniziali del decollo. Una volta tornati a terra, tutti i passeggeri del Boeing sono stati sbarcati e l'aereo è stato portato in un hangar per i controlli di rito e i passeggeri sono potuti partire solo ore dopo, con un altro aereo.

Durante l'atterraggio del volo Latam, al quale è stata assegnata la pista 35R, così come richiedono le procedure standard,è stato chiuso per ispezione piste e operazioni di intervento. Tutti i voli schedulati successivamente hanno accumulato ritardo, che è stato comunque smaltito in poche ore.