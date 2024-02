Precipita dal terzo piano della scuola: grave studente caduto durante la ricreazione

È ancora da chiarire la dinamica dell'incidente che questa mattina, 17 febbraio, ha coinvolto un 14enne dell'Istituto Superiore Savoia-Benincasa di Ancona. Durante l'ora di ricreazione il giovane è precipitato da una finestra del terzo piano della struttura e si trova ora ricoverato presso l’ospedale Le Torrette in gravi condizioni. Il giovane è caduto sul sottostante terrapieno erboso e questo potrebbe aver attutito la caduta. Infatti, quando sono arrivati i soccorsi lo studente è apparso ancora cosciente. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che non escludono nessuna pista, nemmeno quella del gesto volontario da parte del ragazzo.

Per quanto concerne le condizioni del minore, l'ospedale di Ancona ha fatto sapere che si trova ancora in prognosi riservata ma è vigile e respira spontaneamente. Le conseguenze riportate dalla caduta, avvenuta da un'altezza di circa 10 metri, sono quelle di un politrauma, principalmente toracico, con interessamento del bacino. Diverse le fratture ossee rilevate dai soccorsi giunti immediatamente sul posto. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, quando il giovane è precipitato dalla finestra era appena suonata la fine della terza ora e stava per iniziare la ricreazione. La docente che aveva appena svolto la sua lezione era presente in classe, e " stava parlando con alcuni studenti" quando si è verificato l'episodio.

Non appena è stato dato l'allarme dalla classe del ragazzo, la dirigente scolastica dell'istituto è accorsa sul posto ed è stata accanto allo studente fino al momento in cui non è arrivata l'ambulanza per portarlo in ospedale. I genitori sono stati avvertiti subito dell'accaduto. Gli studenti della classe sono stati immediatamente presi in carico dal servizio di supporto psicologico elisoccorso dell'ospedale regionale coordinato dalla dottoressa Giorgia Cannizzaro. La caduta sul manto erboso potrebbe aver salvato la vita del giovanissimo studente. L'ipotesi del gesto volontario resta una delle piste principali per il momento, considerando anche che il giovane poco prima potrebbe aver ricevuto un brutto voto. Nonostante le sue condizioni vengano considerate gravi dai medici che lo hanno in cura, lo studente non sarebbe in immediato pericolo di vita.