Studente accoltellato in Corso Como a Milano, aggressori condannati uno a 20 anni e l'altro a 10 mesi. Lui li abbraccia in aula

La notte del 12 ottobre 2025, in zona corso Como a Milano, Davide Simone Cavallo venne aggredito da un gruppo di giovani mentre rientrava a casa. Lo studente 22enne della Bocconi fu colpito con una coltellata durante una rapina da appena 50 euro e da allora è rimasto gravente ferito. Ora, a distanza di mesi, davanti al gup Alberto Carboni si è aperto il processo con rito abbreviato nei confronti di Alessandro Chiani e Ahmed Atia, accusati di tentato omicidio.

Nel corso dell’udienza, il pubblico ministero Andrea Zanoncelli ha chiesto 12 anni di reclusione per Chiani e 10 anni per Atia. La Procura contesta ai due imputati la responsabilità dell’aggressione che ha cambiato per sempre la vita del giovane universitario e della sua famiglia.

A margine dell’udienza è intervenuto Luca Degani, legale del padre della vittima, che ha ricostruito il dramma vissuto dalla famiglia Cavallo dopo quella notte. “Sentirsi dire che una coltellata è stata data per un gioco alle due di notte è qualcosa che ti fa davvero dire basta: c’è un limite anche al diritto di difesa”, ha dichiarato l’avvocato.

Il legale ha spiegato che il fratello minore di Davide ha lasciato Milano e oggi lavora con il padre come operaio a oltre mille chilometri di distanza, mentre la madre ha abbandonato il lavoro di agente immobiliare per assistere il figlio a tempo pieno. Il padre, invece, starebbe cercando una casa adatta alle nuove esigenze del ragazzo dopo la disabilità causata dall’aggressione.

“Il figlio ha perdonato. Il padre e la madre non riescono”, ha aggiunto Degani, sottolineando come per i genitori sia ancora impossibile accettare quanto accaduto. “La verità giustifica il perdono di Davide, se non c’è la verità il perdono non ha senso”, ha concluso.

Ma proprio al termine dell’udienza è arrivata una scena inattesa. Davide Simone Cavallo si è avvicinato ai suoi aggressori e li ha abbracciati prima che la polizia penitenziaria li accompagnasse fuori dall’aula.

“È stato un abbraccio semplicissimo, molto tenero, molto forte, sentito da tutte e tre le parti: soprattutto

”, ha raccontato Giovanni Giovanetti, difensore di Alessandro Chiani. “Volevo solo rimarcare il grande spessore morale della persona offesa: un ragazzo davvero eccezionale”, ha aggiunto il legale.