SuperEnalotto, 28 anni di storia fra vincite e curiosità

Il Superenalotto compie 28 anni di storia e di vincite questo 3 dicembre svelando dove gli italiani hanno nascosto le ricevute vincenti prima di andare a riscuoterle, dai nascondigli più comuni a quelli più improbabili e stravaganti.

Si parte, ovviamente, da chi fa scelte “tradizionaliste” e custodiscono la ricevuta nel portafoglio, sotto il materasso, in cassaforte, nell’armadio, nelle tasche di un indumento o nello svuota-tasche ma c’è anche chi aguzza l’ingegno - forse stimolato dall’entità del premio da riscuotere - e costruisce un vano nel soffitto o sotto la piastrella della cucina o chi addirittura sfida la propria memoria optando per il cruscotto della macchina, le pagine di un libro o un vecchio baule in soffitta.



Ma non è finita qui, perché c’è chi ha pensato a nascondigli davvero sorprendenti. Ci sono infatti tantissimi italiani che per nascondere le ricevute vincenti hanno pensato a nascondigli davvero sorprendenti. Ecco allora i cinque posti più curiosi.

Nella caffettiera. Il buongiorno si vede dal mattino? Probabilmente sì, ma anche dal caffè purché non esca dalla moka!

Nella pancia di una bambola con le gambe estraibili. Non è la trama di un film horror, a quanto pare i giocattoli sembrerebbero essere un luogo dove conservare la fortuna nascosta…

Nelle mutande. Qualcuno ha preso un po’ troppo alla lettera l’idea di trovare un nascondiglio davvero segreto.

Sotto l’albero di Natale. Scrivere la letterina a Babbo Natale è una tradizione, ma a questo punto perché non affidargli anche la propria ricevuta vincente? Qualcuno ci ha già pensato.

Nel box tra i copertoni di vecchie ruote da bici. Un vero colpo di genio accompagnato dal classico: "lo la metto qui, così nessuno la trova".

Qualunque sia il nascondiglio segreto, va sempre ricordato che l’originale della ricevuta di gioco, ovvero l’attestazione cartacea della giocata fortunata, costituisce l’unico titolo di legittimazione per la riscossione della vincita, deve essere presentata integra e leggibile in ogni sua parte

e, soprattutto, essendo una ricevuta su carta termica, va tenuta lontano dalle fonti di calore.

Queste le modalità per verificare le vincite:

https://www.giochinumerici.info/verifica-vincite

https://www.giochinumerici.info/come-riscuotere

attraverso l’App SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/dove-si-gioca/app