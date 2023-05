SuperEnalotto da 371 milioni, i 90 vincitori si sono presentati per l'incasso

Vincere il Jackpot SuperEnalotto significa centrare 6 numeri su 90 e accade anche a vincere siamo 90 fortunati, come è avvenuto lo scorso 16 febbraio, quando il Jackpot record da oltre 371 milioni di euro, il più alto assegnato nella storia del SuperEnalotto, ha premiato ben 90 vincitori grazie ad un Sistema della Bacheca Sisal, diviso in quote dal costo di 5 euro. La sestina vincente è stata: 1, 38, 47, 52, 56, 66, Jolly 72, SuperStar 23.

Secondo le rilevazioni dell’Ufficio Premi Sisal, ad oggi, tutte le quote sono state presentate all’incasso e, nel pieno rispetto del Regolamento di gioco SuperEnalotto, tutti i vincitori vedranno accreditarsi sul proprio conto la vincita il 18 maggio 2023. Per le vincite superiori a 1 milione di euro, infatti, il pagamento della vincita avviene entro il 91° giorno solare dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Si tratta di una vincita che ha premiato l’Italia intera e lo dimostrano anche i dati: sono 49 i vincitori che si sono presentati all’Ufficio Premi Sisal di Milano e 41 a Roma.

Quanto alle tempistiche di riscossione, invece, già dal 17 febbraio, giorno successivo alla vincita, 3 si sono presentati per l’incasso a Milano e 5 a Roma. Lunedì 20 febbraio, invece, è stato il giorno in cui si è registrata la massima concentrazione di vincitori che si sono presentati per l’incasso: ben 13. Il 7 aprile è stato, infine, il giorno in cui sono state presentate le ultime 4 ricevute vincenti nell’Ufficio di Milano.

Dalle interviste ai fortunati giocatori emergono tanti progetti da realizzare con la vincita. Alcuni sognano “in grande” ma, la maggioranza dei milionari, desiderano realizzare progetti concreti e condivisi da tanti. Comune è, ad esempio, la voglia di acquistare casa o estinguere il mutuo, fare viaggi o acquistare un’auto. Tutti pensano alle persone care, primi fra tutti, figli e genitori. Anche l’emozione provata al momento della vincita mette tutti d’accordo: gioia ed euforia, per la straordinaria occasione capitata, unite all’incredulità di poter realizzare piccoli e grandi sogni per sé e per gli altri. Così i 90 neo milionari potranno, infatti, finalmente realizzare i loro progetti grazie a SuperEnalotto che da oltre 25 anni regala sorrisi a milioni di italiani.

La classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto

1. 371,1 milioni di euro il 16/02/2003 - Bacheca dei Sistemi – 90 quote

2. 209,1 milioni di euro il 13/08/2019 - Lodi

3. 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 - Bacheca dei Sistemi – 70 quote

4. 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 - Vibo Valentia

5. 156,2 milioni di euro il 22/05/2021 - Montappone (FM)

6. 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 - Bagnone (MS)

7. 139 milioni di euro il 09/02/2010 - Parma e Pistoia

8. 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 - Caltanissetta

9. 100,7 milioni di euro il 23/10/2008 - Catania

10. 94,8 milioni di euro il 19/05/2012 - Catania