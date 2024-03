SuperEnalotto: due vincite da 63mila euro e il Jackpot vola a 71,7 milioni

Sale a 71,7 milioni di euro il Jackpot del SuperEnalotto in palio nell’estrazione di questa sera, venerdì 8 marzo, perché il “6” continua a nascondersi e la caccia alla sestina vincente non si ferma. Il concorso n. 37 di giovedì scorso ha però regalato due vincite importanti di 63.036,1 euro con altrettanti fortunati che hanno fatto festa per aver centrato 1 punto da 5.

Ecco le giocate vincenti che hanno centrato. La prima è stata realizzata a Verona presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Riv.21 situato in Corso Porta Borsari, 45. La seconda è stata realizzata a Catenanuova (Enna) presso il punto di vendita Sisal Cartolibreria situato in Via Vittorio Emanuele III, 8688.

Questa la combinazione vincente: 3, 13, 24, 60, 70, 75, J 71, SS 30.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 7 marzo ha assegnato ben 434.409 vincite. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo (RO) il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro.