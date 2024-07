SuperEnalotto, ecco i numeri più fortunati e quelli meno estratti

Ascolta ora 00:00 00:00

È dal 1997 a oggi che milioni di italiani hanno tentato e tentano la fortuna al SuperEnalotto provando a realizzare i propri sogni facendo appello ai numeri. Esiste infatti una “letteratura” sui numeri e le combinazioni più giocate che è davvero fantasiosa e curiosa perché si incrocia con il folclore, le storie di famiglia, le credenze popolari e anche la superstizione. Ma se vi dicessimo che a scegliere, del tutto casualmente, i numeri di ogni estrazione ci fossero – 4 volte a settimana – solo 2 macchine? E che a mescolare le palline è solo un flusso d'aria ad alta pressione? Forse, questa “rivelazione”, renderà l’hype attorno ai numeri meno affascinante, ma di certo non decreterà la fine del sogno di vincere, garantendo invece sicurezza e trasparenza grazie a un rituale davvero rigidissimo.

Sono 90 i numeri per sognare. Nella storia del SuperEnalotto ci sono stati numeri più “fortunati” di altri laddove la “fortuna” viene ricondotta alla frequenza d’uscita? A partire dal Concorso n. 87 del 1997, il primo ufficiale di SuperEnalotto, a oggi ci sono infatti sei numeri che godono del record di essere i meno frequenti nelle estrazioni. Quali sono? 2, 18, 36, 50, 53, 60. In particolare, poi, il 18 e il 36 sono anche i due numeri che in tutti questi anni hanno accumulato maggiore ritardo nelle estrazioni, rispettivamente 108 e 111 giorni. Ma attenzione, il vero primato ce l’ha il 24 che è il numero che per 127 volte ha accumulato più ritardo nella storia.

I numeri che vengono estratti con più frequenza invece sono il 6, 55, 77, 79, 85, 86. Ed è l’86, al momento, quello più “fortunato” e, in questi 27 anni, è stato estratto per ben 289 volte. Grazie a ognuno di questi numeri tante persone sono riuscite a realizzare un piccolo o un grande sogno.

Se infatti la corsa al Jackpot, che ha appena superato i 52 milioni di euro, è la meta di tutti, è interessante sottolineare che in media ogni estrazione premia tantissimi italiani. Per esempio, nel solo mese di giugno, nell’arco dei 17 concorsi SuperEnalotto SuperStar sono state quasi sei milioni (5.918.5759) le vincite distribuite su tutte le categorie per un valore complessivo di oltre 55,9 milioni di euro.

Curioso poi scoprire che di questo totalesono state quelle che hanno fatto realizzare laassegnato che è pari a. D’altronde qualcuno diceva che la felicità sta nelle piccole cose…