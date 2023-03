SuperEnalotto, ecco come si gioca e riscuotono le vincite online

Quasi 74 milioni di euro è la vincita realizzata al SuperEnalotto con la fortunata sestina grazie a una giocata di soli due euro. La novità rispetto al passato è che, in questa occasione, il vincitore non si è recato fisicamente in uno dei vari centri nazionali dove è possibile giocare la schedina ma l'ha realizzata online.

Ecco come funziona

Proprio come funziona per altre tipologie di scommesse, esiste un'app dedicata che si può scaricare sul proprio smarthone, SuperEnalotto Official ma si può optare anche per la registrazione in uno dei portali web autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Prima di poter tentare la fortuna si dovrà dimostrare di essere maggiorenni con l'inserimento del proprio documento di identità: dopodiché si può accedere al proprio conto online dove si potrà versare il denaro per effettuare le giocate. In questo modo, comodamente da casa, dall'ufficio o da qualsiasi altro luogo si può scommettere e realizzare la schedina. La novità importante, però, è l'obbligatorietà di inserire un tetto alle spese altrimenti verrà bloccata la possibilità di realizzare la schedina virtuale.

Cosa accade se si vince

Ma cosa succede se si realizza una combinazione vincente? Ovviamente è tutto automatico così come l'accredito della somma vinta direttamente sul conto di gioco ma fino a un certo punto. " Questo fino ad un importo pari a 5mila e 200 euro. Oltre quest’importo, come per le vincite realizzate con la schedina cartacea, occorre invece presentarsi all’ufficio premi con la carta d’identità e una stampa della ricevuta della giocata per poter procedere alla riscossione", hanno spiegato al Corriere dalla Sisal. Rispetto alla schedina cartacea, però, si conoscono già le generalità del vincitore e basterà soltanto accertare l'esatta identità di chi andrà all’ufficio premi. " Da questo punto di vista il gioco online è anche più sicuro perché non ci si affida a una ricevuta cartacea che può essere anche smarrita o deteriorata ", ha spiegato al quotidiano Marco Tiso, Online Managing Director di Sisal.

L'online non cambia rispetto al cartaceo per quanto riguarda la tassazione che rimane sempre del 20% se la vincita è superiore a 500 euro: è tutto molto intuitivo anche per quanto riguarda le tipologie delle giocate come i sistemi. " Con le giocate online tutto è anche più semplice perché ti permette di fare simulazioni di quanto puoi spendere facendo un tipo di sistema o un altro, valutando tutte le possibili opzioni a disposizioni", hanno aggiunto dalla Sisal.

Quanti sono i giocatori online