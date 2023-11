SuperEnalotto, il Jackpot balza a 80,7 milioni di euro

Sale ancora il Jackpot del SuperEnalotto che arriva a quota 80,7 milioni di euro e continua a far sognare gli appassionati cacciatori della fortuna di tutta Italia ed in palio per il concorso di questo martedì 7 novembre.

Il "6" infatti si nasconde ancora i nasconde ancora, nessuno ha ancota centrato i “numeri magici” anche se nell’estrazione di venerdì 3 novembre la fortuna ha baciato Milano con un "5+1" da 398.024,95 euro. La giocata vincente - 52,64,68,76,84,87 J 14, SS 6 - è stata realizzata anell punto di vendita Sisal Bar Inter Cafè in Viale Tunisia.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 3 novembre ha assegnato ben 221.102 vincite.

L’ultimo "6" da 42,5 milioni di euro è stato centrato a Teramo il 10 giugno 2023 con una schedina da solo 1 euro.