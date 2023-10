SuperEnalotto, nuovo record: in palio 70,5 milioni di euro

SuperEnalotto conquista il primato mondiale con un Jackpot da 70,5 milioni di euro in palio per l’estrazione di martedì 17 ottobre, seguito da EuroMillions che si gioca in diversi Paesi europei (57.000.000 sterline, ovvero 65.844.572 euro) e Mega Millions negli Stati Uniti (69.000.000 dollari, ovvero 65.509.957 euro). Occhi puntati e grande attesa quindi, sull’estrazione super per scoprire se sarà centrata la sestina da record mondiale, quei numeri da sogno giocati nei punti vendita ufficili o utilizzando la App.

Fino ad oggi i Jackpot assegnati dalla nascita del popolarissimo gioco sono stati 113 mentre nel 2023 sono stati tre i Jackpot centrati. L’ultimo "6" da 42,5 milioni di euro è stato centrato a Teramo il 10 giugno scorso con una schedina da solo un euro.

Il 25 marzo 2023, invece, su Sisal.it è stato vinto per la prima volta online il Jackpot dal valore di oltre 73,8 milioni di euro. Il secondo Jackpot ha premiato il fortunato che ha effettuato una giocata online di soli 2 euro.

Il Jackpot record da oltre 371 milioni di euro, invece il più alto assegnato nella storia dei 25 anni di SuperEnalotto, è stato centrato il 16 febbraio 2023 da 90 vincitori utilizzando la Bacheca dei Sistemi: il sistema ha così distribuito nell’intera penisola 90 vincite da circa 4 milioni di euro ciascuna.