SuperEnalotto, raffica di vincite in tutta Italia e il Jackpot vola a 43,6 milioni

Si è nascosto ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 104 di martedì 2 luglio con il Jackpot che arriva a quota 43,6 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera, giovedì 4 luglio 2024, ma l’estrazione di ieri è stata segnata da una serata fortunata con vincite di fascia alta per 2.158.910,3 euro. A fare festa in particolare, sono stati quattro giocatori che hanno realizzato vincite in tutta Italia. Vediamole nel dettaglio.



Vincita con 1 Punto 5SS e 1 Punto 5 da 1.505.447,06 euro realizzata a Sedegliano (Ud) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Valoppi Sandro situato in piazza Vittorio Emanuele III, 1. La giocata vincente di soli 3 euro è stata convalidata il 30 giugno in mattinata.

Vincita con 1 Punto 5+1 da 537.659,62 euro realizzata a Napoli presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Capone in via Carlo De Marco, 1. Anche questa vincita è stata realizzata con una giocata di soli 3 euro.

Vincita con 1 Punto 5 da 57.901,81 euro realizzata a Sardara (Su) presso il punto vendita Sisal Island Services, situato in via 131 Km 56 233 verso Cagliari, 0. La vincita è stata realizzata con una giocata di solo 1 euro.

Vincita con 1 Punto 5 da 57.901,81 euro realizzata a Pomezia (Rm) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Marcotulli situato in via Cincinnato, 19. La vincita è stata realizzata con una giocata di 4,5 euro.



La combinazione vincente è stata: 4 – 7 – 39 – 71 – 79 – 89 - J 1 –SS 11.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 2 luglio ha assegnato ben. L’ultimo “6” da 101,5 milioni di euro è stato centrato a Napoli il 10 maggio 2024 con una schedina da 2 euro.Sito ufficiale: https://www.superenalotto.it/